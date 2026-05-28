「そら豆の好きな食べ方は？」＜回答数37,782票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第543回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「そら豆の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「そら豆の好きな食べ方は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
素焼きソラ豆
【材料】（2人分）
ソラ豆(サヤ付き) 8~10本
ミルびき岩塩 適量
【作り方】
1、網にソラ豆をサヤごとのせ、全体に焦げ目がつくまでグリルで焼く。
2、サヤごと器に盛り、岩塩を添える。サヤから出し、薄皮をむきながらお好みで岩塩をつけていただく。
【このレシピのポイント・コツ】
ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従ってください。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「そら豆の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「そら豆の好きな食べ方は？」
・「そら豆の好きな食べ方は？」の結果は…
・1位 塩ゆで 66%
・2位 天ぷら 15%
・3位 焼きそら豆 12%
・4位 炒め物 5%
※小数点以下四捨五入
37,782票
・2位 天ぷら 15%
・3位 焼きそら豆 12%
・4位 炒め物 5%
※小数点以下四捨五入
37,782票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
素焼きソラ豆
【材料】（2人分）
ソラ豆(サヤ付き) 8~10本
ミルびき岩塩 適量
【作り方】
1、網にソラ豆をサヤごとのせ、全体に焦げ目がつくまでグリルで焼く。
2、サヤごと器に盛り、岩塩を添える。サヤから出し、薄皮をむきながらお好みで岩塩をつけていただく。
【このレシピのポイント・コツ】
ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従ってください。
(E・レシピ編集部)