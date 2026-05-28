・「そら豆の好きな食べ方は？」の結果は…

・1位 塩ゆで 66%

・2位 天ぷら 15%

・3位 焼きそら豆 12%

・4位 炒め物 5%



※小数点以下四捨五入



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今日の質問は「そら豆の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「そら豆の好きな食べ方は？」