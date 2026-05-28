スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「そら豆の好きな食べ方は？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:「そら豆の好きな食べ方は？」

・「そら豆の好きな食べ方は？」の結果は…


・1位 塩ゆで 66%
・2位 天ぷら 15%
・3位 焼きそら豆 12%
・4位 炒め物 5%
　
※小数点以下四捨五入

37,782票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

素焼きソラ豆


【材料】（2人分）

ソラ豆(サヤ付き) 8~10本
  ミルびき岩塩 適量

【作り方】

1、網にソラ豆をサヤごとのせ、全体に焦げ目がつくまでグリルで焼く。



2、サヤごと器に盛り、岩塩を添える。サヤから出し、薄皮をむきながらお好みで岩塩をつけていただく。



【このレシピのポイント・コツ】

ここでは両面焼きグリルを使用しています。上火タイプや下火タイプのグリルがあります。受け皿に水をはるタイプの場合もありますので、お使いのグリルの説明書に従ってください。

(E・レシピ編集部)