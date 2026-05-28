　28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円高の6万5250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては250.59円高。出来高は1万752枚だった。

　TOPIX先物期近は3926ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比7.99ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 65250　　　　　+230　　　 10752
日経225mini 　　　　　　 65250　　　　　+225　　　184126
TOPIX先物 　　　　　　　　3926　　　　 +10.5　　　 18123
JPX日経400先物　　　　　 35625　　　　　 +70　　　　 266
グロース指数先物　　　　　 823　　　　　　+5　　　　 432
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース