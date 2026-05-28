日経225先物：28日夜間取引終値＝230円高、6万5250円
28日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比230円高の6万5250円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては250.59円高。出来高は1万752枚だった。
TOPIX先物期近は3926ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比7.99ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65250 +230 10752
日経225mini 65250 +225 184126
TOPIX先物 3926 +10.5 18123
JPX日経400先物 35625 +70 266
グロース指数先物 823 +5 432
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3926ポイントと前日比10.5ポイント高、TOPIX現物終値比7.99ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 65250 +230 10752
日経225mini 65250 +225 184126
TOPIX先物 3926 +10.5 18123
JPX日経400先物 35625 +70 266
グロース指数先物 823 +5 432
東証REIT指数先物 売買不成立
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