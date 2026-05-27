「広島４−５ロッテ」（２７日、マツダスタジアム）

ロッテが２試合連続逆転勝ちで、３年連続交流戦２連勝発進となった。

２点を追う七回１死満塁の絶好機に西川が中前に同点２点適時打。さらに２死二、三塁から暴投で決勝点を挙げた。

西川は「みんなが繋いでくれたのでほんとにここで取らないとっていう気持ちでいきました。その後逆転することができたので良かったです」と振り返る。

今季ここまで満塁の場面で９度打席に立ち、８打数無安打、１死球と打てていなかった。「自分でも分かってました」と苦笑い。「今日は冷静にいけたというか、そこが一番大きかったかなと思います。あまり力が入りすぎずに、いつも通りの自分のバッティングをしようと思ってました」と力まずにスイングしたことが好結果につながった。

５月１３日には最大「９」まで膨らんでいた借金は、以降９勝２敗の快進撃で４月３０日以来となる「２」まで減らした。

「逆転されても、誰一人あきらめることなく、出ている人、出ていない人関係なく声を出し合って頑張っているので。そういうチームが一つになると逆転勝ちっていう結果がついてくると思うので。マリーンズのいいところはそこだと思うので、明日以降の試合もしっかりやっていきたいなと思います」と気を引き締めた。