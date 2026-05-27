【付録】「キキとララのファンシーポーチ」が付いてくる！ 『Little Twin Stars ゆめ星雲 思いやり星のおもいでがつまったキキとララのファンシーポーチBOOK』が5月27日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Little Twin Stars ゆめ星雲 思いやり星のおもいでがつまったキキとララのファンシーポーチBOOK』（宝島社）の「キキとララのファンシーポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月27日に発売される『Little Twin Stars ゆめ星雲 思いやり星のおもいでがつまったキキとララのファンシーポーチBOOK』（税込3289円）。付録として、「キキとララのファンシーポーチ」が付いてきます。
2025年に50周年を迎えたリトルツインスターズのファンシーポーチが、本誌限定デザインで登場！雲の上にいるキキとララや、妖精さんたちが星を飾りつけている姿が描かれた、まさに“ファンシー”という言葉がぴったりの可愛らしいデザインです。表面だけでなく裏地にも妖精さんたちがプリントされており、開くたびに心ときめく仕掛けが施されています。リトルツインスターズファンにはたまらない、世界観たっぷりの仕上がりです。
ポーチのサイズは約縦14×横14×マチ6cmと、マチがたっぷりあってガバッと開く仕様。コスメやステーショナリー、小物などをしっかり収納でき、毎日のお出かけに大活躍します。さらに内ポケットも備わっており、細かいものを整理しやすいのも嬉しいポイント。スマホの裏にぴったりなサイズ（約縦7.5×横5.5cm）のシールも付属しており、お気に入りのアイテムをもっと身近に楽しめる、ファンには見逃せないセットになっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『Little Twin Stars ゆめ星雲 思いやり星のおもいでがつまったキキとララのファンシーポーチBOOK』の「キキとララのファンシーポーチ」が見逃せない！
宝島社から5月27日に発売される『Little Twin Stars ゆめ星雲 思いやり星のおもいでがつまったキキとララのファンシーポーチBOOK』（税込3289円）。付録として、「キキとララのファンシーポーチ」が付いてきます。
リトルツインスターズの世界観をたっぷり詰め込んだオリジナルデザイン
2025年に50周年を迎えたリトルツインスターズのファンシーポーチが、本誌限定デザインで登場！雲の上にいるキキとララや、妖精さんたちが星を飾りつけている姿が描かれた、まさに“ファンシー”という言葉がぴったりの可愛らしいデザインです。表面だけでなく裏地にも妖精さんたちがプリントされており、開くたびに心ときめく仕掛けが施されています。リトルツインスターズファンにはたまらない、世界観たっぷりの仕上がりです。
マチたっぷりで収納力抜群！スマホ用シール付き
ポーチのサイズは約縦14×横14×マチ6cmと、マチがたっぷりあってガバッと開く仕様。コスメやステーショナリー、小物などをしっかり収納でき、毎日のお出かけに大活躍します。さらに内ポケットも備わっており、細かいものを整理しやすいのも嬉しいポイント。スマホの裏にぴったりなサイズ（約縦7.5×横5.5cm）のシールも付属しており、お気に入りのアイテムをもっと身近に楽しめる、ファンには見逃せないセットになっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)