今月の注目雑誌から、魅力的な付録「キキとララのファンシーポーチ」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Little Twin Stars ゆめ星雲 思いやり星のおもいでがつまったキキとララのファンシーポーチBOOK』（宝島社）の「キキとララのファンシーポーチ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『Little Twin Stars ゆめ星雲 思いやり星のおもいでがつまったキキとララのファンシーポーチBOOK』の「キキとララのファンシーポーチ」が見逃せない！


宝島社から5月27日に発売される『Little Twin Stars ゆめ星雲 思いやり星のおもいでがつまったキキとララのファンシーポーチBOOK』（税込3289円）。付録として、「キキとララのファンシーポーチ」が付いてきます。

リトルツインスターズの世界観をたっぷり詰め込んだオリジナルデザイン


2025年に50周年を迎えたリトルツインスターズのファンシーポーチが、本誌限定デザインで登場！雲の上にいるキキとララや、妖精さんたちが星を飾りつけている姿が描かれた、まさに“ファンシー”という言葉がぴったりの可愛らしいデザインです。表面だけでなく裏地にも妖精さんたちがプリントされており、開くたびに心ときめく仕掛けが施されています。リトルツインスターズファンにはたまらない、世界観たっぷりの仕上がりです。

マチたっぷりで収納力抜群！スマホ用シール付き


ポーチのサイズは約縦14×横14×マチ6cmと、マチがたっぷりあってガバッと開く仕様。コスメやステーショナリー、小物などをしっかり収納でき、毎日のお出かけに大活躍します。さらに内ポケットも備わっており、細かいものを整理しやすいのも嬉しいポイント。スマホの裏にぴったりなサイズ（約縦7.5×横5.5cm）のシールも付属しており、お気に入りのアイテムをもっと身近に楽しめる、ファンには見逃せないセットになっています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)