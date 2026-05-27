1児の母・森絵梨佳、月曜〜水曜3日分の9歳息子弁当公開「弁当箱変えてるのすごい」「ボリュームたっぷり」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】モデルの森絵梨佳が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男のための弁当を公開し、話題となっている。
【写真】37歳1児のママモデル「朝からめちゃくちゃ手が込んでる」白身魚フライ・肉巻き…バラエティ豊かな3日分お弁当
森は「今週の小学生弁当」と題し、長男のために作った月曜日から水曜日まで、3日分の弁当を紹介。月曜日はおにぎり用の容器に、ヒジキのおにぎりと竜田揚げ、人参とピーマン、ミニトマト、レタスなどが詰められた弁当、火曜日はご飯の上に白身魚のフライとエンドウ豆が載り、ミニトマト、きんぴらごぼう、ブロッコリーが詰められたわっぱ弁当、水曜日はご飯、オクラの肉巻き、きんぴらごぼう、ブロッコリー、ミニトマト、大葉が詰められたわっぱ弁当となっている。
また「通販番組のマネにハマってる息子」と息子の近況についてつづり「『今なら！僕のリュック！ 3200円！！！ さらに！！ 今ならなんと僕の宿題をつけて！！！ 3150円！！！！ お問い合わせは！ 0120-000-0120』」と、息子によるユーモラスな商品紹介の口上を紹介。「宿題ついちゃった！！」と突っ込みを入れている。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷりでいいね」「弁当箱変えてるのすごい」「どのお弁当も美味しそう」「朝からめちゃくちゃ手が込んでる」「タンパク質も野菜もたっぷりで栄養満点」「毎日お弁当箱開けるの楽しいだろうな」「息子さんのユーモアのセンス最高」といった声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「朝からめちゃくちゃ手が込んでる」白身魚フライ・肉巻き…バラエティ豊かな3日分お弁当
◆森絵梨佳、長男のための弁当披露
森は「今週の小学生弁当」と題し、長男のために作った月曜日から水曜日まで、3日分の弁当を紹介。月曜日はおにぎり用の容器に、ヒジキのおにぎりと竜田揚げ、人参とピーマン、ミニトマト、レタスなどが詰められた弁当、火曜日はご飯の上に白身魚のフライとエンドウ豆が載り、ミニトマト、きんぴらごぼう、ブロッコリーが詰められたわっぱ弁当、水曜日はご飯、オクラの肉巻き、きんぴらごぼう、ブロッコリー、ミニトマト、大葉が詰められたわっぱ弁当となっている。
◆森絵梨佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷりでいいね」「弁当箱変えてるのすごい」「どのお弁当も美味しそう」「朝からめちゃくちゃ手が込んでる」「タンパク質も野菜もたっぷりで栄養満点」「毎日お弁当箱開けるの楽しいだろうな」「息子さんのユーモアのセンス最高」といった声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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