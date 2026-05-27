ÄêÈÖ¤Î¥¹¡¼¥×¤ä¼Ñ¹þ¤ß¡¢¾Æ¤ÆùÍÑ¤â¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Úµí¥Æ¡¼¥ë¡Û¥È¥Ã¥×5
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÚµíÆù¡Û¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Æ¡¼¥ë¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê·îÊÌ¡¢26Ç¯5·î25ÆüÃë»²¾È¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×5¤À¡£
¡Ú5°Ì¡ÛÂçÊ¬¸© ¹ñÅì»Ô¡Ö¤ª¤ª¤¤¤¿Ë¸åµí µí¥Æ¡¼¥ë Ìó1kg¡×11000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
ÂçÊ¬¸©¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¹õÌÓÏÂµí¡ÖË¸åµí¡Ê¤Ö¤ó¤´¤®¤å¤¦¡Ë¡×¤Î¥Æ¡¼¥ë(¹üÉÕ¤Æù)¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Æ¡¼¥ë¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢µí¤ÎÈø¤Ã¤Ý¤Î¤ªÆù¡£1Æ¬¤«¤é¿ô¥¥í¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤µ®½ÅÉô°Ì¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¥¹¥á¤ÎÎÁÍýË¡¤Ï¼Ñ¹þ¤ß¡ª¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤Çµí¹ü¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤½Ð½Á¤¬½Ð¤Æ¡¢¤ªÆù¤Ï¥Û¥í¥Û¥í¤È¸ý¤ÎÃæ¤Ç½À¤é¤«¤¯Êø¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Îµí¥Æ¡¼¥ë¥¹¡¼¥×¤ä¥Ó¡¼¥Õ¥·¥Á¥å¡¼¡¢¤ª¤Ç¤ó¤Ê¤É¡¢»È¤¤Êý¤ÏÍÍ¡¹¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢À§Èó¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú4°Ì¡Û²¬»³¸© Î¤¾±Ä®¡ÖÈþÀ±ÏÂµí ¥Æ¡¼¥ë Ìó1.6kg¡×22000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
²¬»³¸©¤Î¼«Á³Ë¤«¤ÊÈþÀ±Ä®¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿¡ÖÈþÀ±ÏÂµí¡×¤Î¥Æ¡¼¥ë¤ò¡¢¤¿¤Ã¤×¤êÌó1.6kg¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£µí£±Æ¬¤«¤é£±ËÜ¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Éô°Ì¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢¹ü¤Þ¤ï¤ê¤ÎÆù¤ËÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤à¤³¤È¤Ç¤ªÆù¤Ï¥Û¥í¥Û¥í¡¢¥È¥í¥È¥í¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥ë¥¹¡¼¥×¤ä¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤ËºÇÅ¬¤Ç¡¢²ÈÄí¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤Ç¤ÎÃÄ¤é¤ó¤äÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¿©Âî¤Ë¡¢¤¼¤ÒÈþÀ±ÏÂµí¤ÎìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú3°Ì¡Û¼¯»ùÅç¸© ´ÎÉÕÄ®¡Ö¼¯»ùÅç¹õµí µí¥Æ¡¼¥ë(Ìó500g)¡×6000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
Âç¶ùÈ¾Åç¡¦´ÎÉÕÄ®¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¡¦±Â¡¦¿å¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢
µí¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÅ°Äì¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿ ¿·Â¼ÏÂµí¡£
¼«¼ÒÇÀ¾ì¤Ç°ìÆ¬°ìÆ¬¤Ë°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿¼¯»ùÅç¹õµí¤Ï¡¢
Ë§½æ¤Ê´Å¤ß¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆù¼Á¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â´õ¾¯Éô°Ì¤Ç¤¢¤ë µí¥Æ¡¼¥ë¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤È¿¼¤¤¥³¥¯¤¬ÆÃÄ§¡£
¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤à¤Û¤É»ÝÌ£¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¡¼¥×¤ä¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¼¯»ùÅç¹õµí¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢
ÃÏ°è¤«¤éÆüËÜÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤ÈÆÏ¤±¤ë¼«Ëý¤Î°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú2°Ì¡Û»°½Å¸© ¾¾ºå»Ô¡Ö¾¾ºåµí¥Æ¡¼¥ë¾ÆÆùÍÑ¡×10000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÆþ²Ù¡ªÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤Ç¤¹¡£
¤ª²È¤Ç¾Æ¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÇö¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ü¤Î¼þ¤ê¤ÎÆù¤ò¤·¤ã¤Ö¤ê¿©¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú1°Ì¡ÛÄ¹ºê¸© º´À¤ÊÝ»Ô¡Öµí¥Æ¡¼¥ë¥¹¡¼¥× ¥Û¥í¥ê¡¼ (3ÂÞÆþ)¡×16500±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¥Ó¡¼¥ÕŽ¤¥Á¥¥óŽ¤ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¥Ö¥¤¥è¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤Çµí¥Æ¡¼¥ëÆù¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
µí¥Æ¡¼¥ëÆù¤«¤éÇ»¸ü¤Ê¤¦¤ÞÌ£¤¬½Ð¤ÆŽ¤¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿Ãæ¤Ë¤â±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Î°ìÅ©¤Þ¤Ç°û¤ß´³¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Ö¤·¥µ¥¤¥º¤Î¤ªÆù¤¬¹üÉÕ¤¤Î¤Þ¤Þ¹ë²÷¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤À¤ªÆù¤ÏŽ¤¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Û¤°¤ì¤ë½À¤é¤«¤µ¡£
ÌÍ¤òÆþ¤ìÃæ²ÚÉ÷¤ËŽ¤¤´ÈÓ¤òÆþ¤ì¥ê¥¾¥Ã¥ÈÉ÷¤ËŽ¤Â¿ºÌ¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤êÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö²¿¤è¤ê¤âÇ»¸ü¤Ê¥³¥ó¥½¥á¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥×¤¬ÀäÉÊ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æù¤âÂô»³¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢Âç¤¤ÊÆé¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê²¹¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Âç¤¤¤¤Î¤ÇÂÞ¤«¤é½Ð¤¹ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤µ¤¨Ãí°Õ¤¹¤ì¤Ð»ê¶Ë¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê70Âå°Ê¾å¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Öµí¥Æ¡¼¥ë¤¬¥´¥í¤Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²È¤Ç¤Ïºî¤ì¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´¶¤â¤¢¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÂç¤¤Ê¥Æ¡¼¥ë¤¬¥´¥í¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Û¥í¥ê¤ÈÊø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦²¿ÅÙ¤â¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥È¥ë¥È¤Ç¾ï²¹¤ÇÊÝÂ¸¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£ÃÎ¿Í¤Ë¤â¤ªÁ¦¤á¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë