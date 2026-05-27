全日本プロレスは２７日までに「スーパーパワーシリーズ ２０２６」６・６宮城・ＮＩＫＫＯアリーナかくだ（角田市総合体育館）大会（試合開始・午後２時）で斉藤ブラザーズの斉藤ジュン＆斉藤レイが、綾部蓮＆タロースの世界タッグ王座に挑戦することを発表した。

５・１７大田区大会で綾部が４度目の防衛戦の相手に斉藤ブラザースを挑戦者に指名し実現した一戦。角田市は斉藤ブラザースのふるさとだけに王座奪還へ譲れない戦いになる。

さらにＧＡＯＲＡ ＴＶ王者の羆嵐が愛澤 Ｎｏ．１と初防衛戦を行う。全日本プロレスは２６日に公式Ｗｅｂで大会の前売り券が１階指定席の全席完売を発表。すでにリングサイド席は完売しており、残る前売り券は２階指定席（３０００円）のみとなっている。

◆６・６角田全対戦カード

▼世界タッグ選手権試合

王者組・綾部蓮、タロース ｖｓ 挑戦者組・斉藤ジュン、斉藤レイ

▼三冠ヘビー級選手権＆世界ジュニアヘビー級選手権前哨戦 ６人タッグマッチ

宮原健斗、本田竜輝、立花誠吾 ｖｓ 鈴木秀樹、田村男児、佐藤光留

▼タッグマッチ

青柳優馬、青柳亮生 ｖｓ 安齊勇馬、小藤将太

▼タッグマッチ

ザイオン、芦野祥太郎 ｖｓ 潮粼豪、関本大介

▼ＧＡＯＲＡ ＴＶ チャンピオンシップ

王者・羆嵐 ｖｓ 挑戦者・愛澤 Ｎｏ．１

▼タッグマッチ

ライジング ＨＡＹＡＴＯ、井上凌 ｖｓ ＭＵＳＡＳＨＩ、大石真翔

▼シングルマッチ

大森北斗 ｖｓ 矢野安崇