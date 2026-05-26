櫻坂46、15thシングル収録内容公開 四期生楽曲の配信決定【Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？】
【モデルプレス＝2026/05/26】櫻坂46が、6月10日に発売する15th Double A-side Single『Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？』に収録される楽曲の内容が公開された。
【写真】櫻坂46、初公開の15thシングルジャケットアートワーク
今作は、坂道グループ初の両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”？」に加え、BACKS曲の「コインランドリー」が発表されていたが、今回新たにTYPE-Bに収録される「We got your back」が四期生楽曲であることが発表。そして、この楽曲は、5月28日0時より配信が開始することが明かされた。続々と内容が解禁されている15th Double A-side Single「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？」は発売まであと2週間となっている。（modelpress編集部）
櫻坂46 15th Double A-side Single
『Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？』
発売日：2026年6月10日（水）
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A
初回仕様限定盤 TYPE-B
初回仕様限定盤 TYPE-C
初回仕様限定盤 TYPE-D
【初回仕様限定盤・封入特典】
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
通常盤 CD only
完全生産限定盤“夜桜盤” CD+Blu-ray
【完全生産限定盤“夜桜盤”】
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』描き下ろしジャケットデジパック仕様
応募特典シリアルナンバー封入
【Not Sponsored 記事】
【写真】櫻坂46、初公開の15thシングルジャケットアートワーク
◆櫻坂46、15枚目シングル収録内容が公開
今作は、坂道グループ初の両A面シングルであり、「Lonesome rabbit」と「What’s “KAZOKU”？」に加え、BACKS曲の「コインランドリー」が発表されていたが、今回新たにTYPE-Bに収録される「We got your back」が四期生楽曲であることが発表。そして、この楽曲は、5月28日0時より配信が開始することが明かされた。続々と内容が解禁されている15th Double A-side Single「Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？」は発売まであと2週間となっている。（modelpress編集部）
◆最新リリース情報
櫻坂46 15th Double A-side Single
『Lonesome rabbit／What’s “KAZOKU”？』
発売日：2026年6月10日（水）
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A
初回仕様限定盤 TYPE-B
初回仕様限定盤 TYPE-C
初回仕様限定盤 TYPE-D
【初回仕様限定盤・封入特典】
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
通常盤 CD only
完全生産限定盤“夜桜盤” CD+Blu-ray
【完全生産限定盤“夜桜盤”】
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』描き下ろしジャケットデジパック仕様
応募特典シリアルナンバー封入
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