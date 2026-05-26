娘に対する暴行容疑で逮捕された読売巨人軍監督の阿部慎之助容疑者（４７）は２６日午前、山口寿一オーナーと面会し、監督を辞任すると申し入れ、受理された。

阿部前監督は同日、東京都内で報道陣の取材に応じ、「伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまい、とても深く、謝罪したい気持ちでいっぱいです」と話した。

巨人軍の発表によると、阿部前監督は２５日午後６時頃、都内の自宅で姉妹がけんかを始めたため、それを止めようとした際、長女（１８）から言い返されたことに腹を立て、長女の襟元をつかみ、投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女にけがはなかった。

長女が対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」に聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報、児童相談所から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部前監督を現行犯逮捕した。その後、２６日未明に釈放した。阿部前監督と長女との間で過去にトラブルはなかった。

阿部前監督は冒頭、「私の家族のトラブルで多くの野球ファンの方、プロ野球関係者の方、会社に多大なご心配とご迷惑をおかけしました。本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。シーズン半ばでの辞任となり、言葉を詰まらせながら、「こういう形で去るということは、本当にご迷惑をかけているなと、思います」と話した。同席した代理人が長女の手紙を読み上げた。

阿部前監督は２０２４年シーズンから監督を務めていた。２６日以降は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務める。

読売巨人軍・山口寿一オーナーの話「暴力を振るった事実は重く、監督を続けることは許されないと判断しました。交流戦の直前に重大な不祥事を起こし、ファンの皆様とすべてのプロ野球関係者に深くおわびします」