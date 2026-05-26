FREAK’S STOREの水着が可愛すぎる♡Ayakawasakiコラボで夏支度

夏のおしゃれをもっと自分らしく楽しみたい方に注目のコラボレーションが登場♡FREAK’S STOREから、レザークラフトアーティストAyakawasakiさんとの初のスペシャルコラボが2026年5月25日（月）より発売されます。ラインアップは、水着3型に加え、カップ付きキャミソールやパイル素材のアパレル、バッグまでそろう充実の内容。夏のムードを感じる、抜け感たっぷりのコレクションです♪

ヘルシーに楽しむ水着3型

今回のコラボの主役は、Ayakawasakiさんらしいナチュラルな空気感を落とし込んだ水着シリーズ。

「別注3点セットバックオープンウエストギャザーワンピース」は17,600円。伸縮性のあるポリエステル素材でフィット感があり、大胆に開いたバックデザインが印象的。ファスナー付きシュシュと巾着バッグ付きです。

「別注4点セット2WAYカシュクール配色セットアップ」も17,600円。前後2WAYで着られるトップスが魅力で、気分に合わせた着こなしが楽しめます。

「別注4点セットリバーシブルレースアップセパレート」は、リバーシブル仕様で表情を変えられる一着。バックスタイルのレースアップがアクセントになり、夏の海やプールで映えるデザインです。

※水着3型は5月26日（火）以降、各店舗にて順次発売開始。※入荷状況につきましては各店舗にお問い合わせください。

※カラー・サイズの詳細は各店舗および公式オンラインストアをご確認ください。

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夏を彩るアパレル＆バッグ

デイリーに活躍するアパレルも豊富。

「別注カップ付きアシンメトリーキャミソール」7,997円、「別注カップ付きキャミソール」7,997円は、一枚でさらりと着られる夏の定番。

「別注パイルパンツ」14,300円、「別注巾着付きパイルミニスカート」9,900円は、やわらかな素材感でリラックス感たっぷり。

「別注リンガーTシャツ」6,996円や、「別注ツイル吊りサロペット」13,200円は、タウンユースにもぴったりです。

バッグ類は、「別注キルティング巾着バッグ」9,999円、「別注ボストンバッグ」12,980円。夏の軽やかなコーデにすっとなじみ、旅行やレジャーにも活躍しそう♡

※カラー展開は各アイテムにより異なります。

販売店舗をチェック

発売はFREAK’S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」のほか、ららぽーと愛知東郷町、金沢百番街Rinto、軽井沢プリンスショッピングプラザ、イオンモール宮崎、くずは、ビルボードプレイス新潟、テラスモール湘南、“The Camp”FREAK’S STORE古河、梅田ルクアウィメンズにて展開。

数量限定なので早めのチェックがおすすめです。

この夏の主役はFREAK’S STORE♡

リラックス感のあるシルエットと、女性らしいヘルシーなムードを楽しめる今回のFREAK’S STORE×Ayakawasakiコラボ。水着もアパレルも、夏のシーンを自然体で楽しみたい大人の女性にぴったりです。

海や旅行はもちろん、日常のスタイリングにも取り入れやすいラインアップがそろう今だけの特別なコレクション。この夏のおしゃれを、心地よくアップデートしてみてくださいね♡