「やっぱり俺のせいなのか」娘の問題行動の理由に気づいた父親の苦悩／夫ですが会社辞めました【傑作選】〜葉月家の場合〜
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会社を辞めた夫と大黒柱妻、家庭を顧みない夫と手のかかる娘に悩まされる妻、不機嫌で家族を支配する夫に苦しむ妻…。自然豊かな葉山で暮らすそれぞれの家族は、様々な思いを抱えながら、一歩一歩前に進んでいきます。
神奈川県葉山町在住の漫画家・とげとげ。さんが、ご自身の体験や周囲の方々への取材をもとに、現代を生きる夫婦や家族の在り方を丁寧に描く『夫ですが会社辞めました』。その中でも特に人気の高い葉月家のエピソードを再構成してお届けします。
葉月家の一人娘・ユイは、言動がキツくて友だちを泣かしてしまうことがありました。それを園の先生から聞いた母親の香代は、不機嫌な時の夫・圭太の態度にそっくりだと感じていました。
そのことを圭太に指摘すると、夫婦の仲は険悪に。そんな中、二人目を妊娠していた香代は切迫早産で入院してしまいます。圭太とユイはしばらくの間ふたりきりで生活することになりました。ある日の園からの帰り道、仕事の電話の応対をしている間に、圭太はユイを見失ってしまいます。
ユイは母親のいる病院へ行こうとしていました。ひとりでいるユイを見つけた岡田パパは、圭太が迎えに来るまでの間、公園で花輪を作ろうとユイに声をかけます。連絡を受けた圭太は公園にユイを迎えに来て、花輪を作り終えるまで待つことにしました……。
「ユイの行動はパパのせい」と妻から指摘されたときは納得できなかった圭太でしたが、ユイの行動を目の当たりにして、それが自分の影響であること、さらには自分の父親の行動と似ていることに気づきます。誰しも親の影響で同じようなことをしてしまうことはあるかと思いますが、「絶対にあんなふうにはなりたくない」と思っていた部分が似てしまったら…。同じような経験、あなたにもありませんか？
著＝とげとげ。