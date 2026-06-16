「ただ短くするだけ」はストップーー！【40・50代】女性らしさ際立つ♡「大人ショートボブ」

40代や50代の魅力を引き出すなら、ただ髪を短くするだけのショートヘアではなく、シルエットにこだわった上品なショートボブに注目です。美しい丸みやくびれを味方につければ、女性らしさがグッと際立ちそう。今回は「PARC by Unami」の美容師@urano_kazuyukiさんのInstagram投稿から、大人にオススメのショートボブをご紹介します。

くびれが美しい短めショートボブ

顎のライン上でグッとくびれを作った、美しいシルエットの短めショートボブ。トップの髪はふんわりと被せるように整え、サイドは自然に後ろへ流れるようにセットしています。カラーは透明感をたっぷりと含んだブラウン。短めのレングスながら、女性らしい可愛さがしっかりと引き立つスタイルです。

ひし形シルエットの大人ショートボブ

女性らしい長さを残してカットされた、ひし形シルエットのショートボブ。後頭部にしっかりとボリュームを出しつつ、首筋へ繋がるようになめらかなくびれを作っています。トップの表面にはレイヤーを入れて、毛束感をプラス。髪全体に動きと奥行きが生まれ、軽やかな雰囲気が漂います。

ニュアンスパーマのガーリーボブ

トップに丸みをつけて首元をキュッとくびれさせた、メリハリのあるショートボブ。まるでクセを活かしたかのような、毛束ごとの細やかな動きが特徴です。クセが出やすいこれからの季節にもフィットしそう◎ カットでシルエットをきっちりと作り込んでいるからこそ、遊び心のあるアレンジも引き立ちます。

ふんわりナチュラルな丸みショートボブ

後頭部に柔らかな丸みを持たせた、ナチュラルなショートボブ。くびれを作りつつもやりすぎない、絶妙なバランスで仕上げられています。カラーには柔らかなベージュを採用。全体のふんわりとしたフォルムと色味が相まって、女性らしい優しい雰囲気に。自然体を大切にしたい人にオススメです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。