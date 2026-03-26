【グローバルワークのワンピ】が40・50代に人気！「足さばきしやすい」「夏にピッタリ」

暑くなると、コーデ組みを考えるのが面倒に感じることも。そんな時は1枚でコーデの軸が決まるワンピースが頼りになります。特にキャミワンピなら、Tシャツにもノースリーブにも対応できて、暑さに合わせて着回せるメリットも！ そこで今回は、大人に似合うキャミワンピを【グローバルワーク】からピックアップ。ディテールやおすすめコーデとともに、その魅力をチェックします。

さらっと着られて上品見え

程よい光沢のサテン生地が、カジュアルすぎず上品な雰囲気を演出するキャミワンピ。きれいめにもカジュアルにも馴染みやすく、合わせるアイテム次第で印象チェンジを楽しめそうです。ゆったりとしたサイズ感でありながら、すとんと落ちるIラインシルエットですっきり見えにも期待できます。

細幅のダブルストラップがさりげないアクセントに。肩紐の長さ調整ができるため、インナーや身長に合わせてバランスを整えやすいのも魅力です。

後ろ裾にはバックスリット入りで、足さばきの良さにも配慮されています。

サイドにはポケットがあり、実用性の高さも嬉しいポイント。お出かけの日はもちろん、近所へのお買い物やちょっとした外出など、身軽に過ごしたい日にも重宝しそうです。

Tシャツ合わせでこなれたカジュアルスタイルに

スタッフさんは、カジュアルなTシャツを合わせて、程よく力の抜けた着こなしを提案。ワンピの上品な雰囲気が全体を引き締め、ラフさを抑えた大人らしいバランスに仕上がっています。アームホールが広めに設計されているため、ゆったりめのトップスや袖コンシャスなアイテムとも好相性。体のラインを拾いにくいので、体型カバーも◎

品よく見せるレイヤードスタイル

シックな雰囲気にまとめたい日にもなじむ一着。スタッフさんのようにジレを重ねれば、肌見せを程よく抑えたレイヤードスタイルに。足元やアクセサリーまできれいめにまとめることで、大人っぽさもより引き立つスタイルに。ジレをレーシーなカーディガンやブラウスに置き換えれば、ほんのりドレッシーなムードも楽しめそうです。

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writer：佐々木 香枝

ファッション業界人の両親の元で育ち、自身もファッション雑誌編集部で勤務。その後、フリーランスに転向し、ファッションやデザイン・アートなどの分野で精力的に執筆中。