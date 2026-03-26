東京ミルクチーズ工場のクッキー新作♡夏限定バニラ＆マスカルポーネが登場

東京ミルクチーズ工場から、夏にぴったりの期間限定商品「バニラ＆マスカルポーネクッキー」が2026年6月17日（水）より登場します。昨年好評を博した人気フレーバーが今年も復活し、冷凍庫で冷やして楽しむ新しいおいしさを提案。さらに、人気クッキーを詰め合わせた限定アソートや、7月発売の新商品などもラインアップ。暑い季節のティータイムや手土産にぴったりなスイーツをご紹介します♡

夏限定のバニラ＆マスカルポーネクッキー

今年も登場する「バニラ＆マスカルポーネクッキー」は、タヒチバニラを使用した華やかな香りのクッキーに、ほのかなミルク感が広がるマスカルポーネチーズのチョコ※をサンドした一品です。

特におすすめなのが、冷凍庫で冷やして味わう楽しみ方。クッキーのサクサク感に加え、パリッとした食感とひんやり感が加わり、夏ならではのおいしさを堪能できます。

（チーズパウダー中マスカルポーネを100％使用）※チョコレートコーチングを使用

バニラ＆マスカルポーネクッキー



価格：9枚入 1,458円（税込）

個包装で分けやすく、友人宅への手土産や職場でのシェアにもぴったりです。

発売日：2026年6月17日（水）

クラブハリエの新商品「バーム ド ヴォヤージュ 無垢」サクサク食感の新定番

人気商品を楽しめる詰合せにも注目

価格：27枚入 4,374円（税込）

限定フレーバーだけでなく、東京ミルクチーズ工場の人気商品を一度に楽しめる「クッキー詰合せ」も同日発売されます。

ブランドを代表する人気フレーバーがそろった豪華なセットは、贈り物にもおすすめ。チーズの個性とミルクのやさしい味わいを食べ比べできるのも魅力です。

内容：ソルト＆カマンベールクッキー×9枚／バニラ＆マスカルポーネクッキー×9枚／蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー×9枚

また、東京ミルクチーズ工場誕生15周年を記念したWポイントキャンペーンも実施中。2026年6月30日（火）までの期間中は、通常500円につき1ポイントのところ2ポイントが付与されます。

7月発売の新商品や人気スイーツも

価格：9枚入 1,566円（税込）

2026年7月1日（水）からは、4種のチーズを使用した贅沢な「クワトロチーズクッキー」も期間限定で登場します。

カマンベール・ゴルゴンゾーラ・チェダー・マスカルポーネの4種類を組み合わせた濃厚な味わいが特長です。

※チョコレートコーチングを使用

価格：紙缶箱2,160円（税込）／発泡箱2,376円（税込）

さらにブランドの原点ともいえる人気商品「ミルクチーズケーキ」も販売中です。

フランス製と北海道製の2種のチーズに北海道産生クリームと厳選ミルクを合わせた、濃厚ながらもやさしい味わいが魅力です。

※箱によりお持ち歩き時間が異なります。

※店舗により取扱商品が異なります。

この夏だけの特別なおいしさを楽しんで

東京ミルクチーズ工場の期間限定「バニラ＆マスカルポーネクッキー」は、ひんやりとした新しいおいしさを楽しめる夏の注目スイーツです。

さらに人気フレーバーを詰め合わせたギフトセットや新作クッキーも登場し、選ぶ楽しみも広がります♪

期間限定商品のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への手土産にも喜ばれること間違いなしです。