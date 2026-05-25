プロ野球は５月２６日から交流戦に突入する。セ・リーグは広島が４４試合、他５球団が４６試合を消化しているが、規定打席到達者が１６人という異例の少なさとなっている。

パ・リーグの２７人と比較すると１１人少ない。セ・リーグの最近５年間の５月２５日時点の平均は２６人だが、こちらと比較しても１０人少ない。

今季規定打席に到達している１６人の内訳を見ると、首位・阪神が４人で一番多い。２位・ヤクルト、３位・巨人、４位・ＤｅＮＡは２人。５位・広島、６位・中日は３人となっている。

ここまで少ないのは、なぜなのだろうか。１つは離脱者の多さだろう。阪神は近本、ＤｅＮＡは牧、筒香、巨人は吉川、泉口、広島は秋山、ヤクルトは長岡ら主力選手がケガや疲労で離脱中であったり、離脱や出遅れだったりを経験している。

もう１つ理由として考えられるのが、打線が固定されていないことだ。通算２０６４安打を放ったデイリースポーツ評論家・藤田平氏は「離脱している選手が多いことと、今年はどのチームも打線がコロコロと変わって固定されていないような印象があるよね」と話した。確かに６球団のスタメンを見ると、開幕からここまで同じ打順・ポジションで固定された選手は１人もいない。

その理由として、同氏は「バッターが結果を出せないから、監督が打順を動かして試行錯誤しているという面もあるだろうしね」と話した。

セ・リーグでは阪神の佐藤輝が打率・３８１と圧倒的な数字を残して首位打者に立っている。ＤｅＮＡの度会が同・３１６で２位だが、３位以下は打率２割台だ。

過去に首位打者を獲得した広島の小園は同・２３０、ＤｅＮＡの佐野は同・２４４と実績のある打者も苦しんでいる。軸になる選手の不振で、日替わり打線を組まざるを得ないチームも多いようだ。

２００５年から始まった交流戦の勝ち越しは、パ・リーグが１７度、セ・リーグが３度（２０２０年は開催なし）。セの各打者がパの好投手を相手にどのような対応するかは、注目ポイントとなりそうだ。