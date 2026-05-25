【ファミマ】『キャプテン翼』のロベルト本郷をイメージしたウイスキーが登場 - ファミマオンラインで限定600本発売

【ファミマ】『キャプテン翼』のロベルト本郷をイメージしたウイスキーが登場 - ファミマオンラインで限定600本発売