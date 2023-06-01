【今日の献立】2026年5月25日(月)「こっくり中華風 イカのオイスター焼きそば by 山下 和美さん」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「こっくり中華風 イカのオイスター焼きそば by 山下 和美さん」 「子どもにも人気！もっちり高野豆腐の甘辛照り焼き by 山下 和美さん」 「中華なます」 の全3品。
ゴマ油のきいたイカ焼きそばと、甘辛の高野豆腐の照り焼きで、ビールがすすみます。
【主食】こっくり中華風 イカのオイスター焼きそば by 山下 和美さん
オイスターソースとしょうゆで上海風！いつものソース焼きそばからワンランクアップしたおいしさです。
調理時間：15分
カロリー：417Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
イカ (胴)1パイ分(150g)
チンゲンサイ 1株 ニンジン 1/4本 シイタケ (生)2個
塩コショウ 少々
＜調味料＞
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ1
鶏ガラスープの素 小さじ1
塩 少々
水 大さじ1
ゴマ油 大さじ1
サラダ油 適量
チンゲンサイは幅2cmに切り、根元と葉に分ける。ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。シイタケは石づきを切り落とし、薄切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
2. フライパンにサラダ油を足し、イカ、チンゲンサイの根元、ニンジン、シイタケを入れてサッと炒め、塩コショウする。
3. (1)を戻し入れ、チンゲンサイの葉と＜調味料＞を加えて炒め合わせる。ゴマ油を加えて混ぜ、器に盛る。
【副菜】子どもにも人気！もっちり高野豆腐の甘辛照り焼き by 山下 和美さん
大豆の栄養がぐっとつまった高野豆腐を甘辛にしたこってりな一品。もっちりな新食感！
調理時間：10分
カロリー：452Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
片栗粉 大さじ3
ニラ 1/2束
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ2
水 大さじ2
サラダ油 適量 白ゴマ 適量
2. 余分なサラダ油を拭き取り、ニラと＜調味料＞の材料を加えて煮からめる。器に盛り、白ゴマを振る。
【副菜】中華なます
サッパリしたなますに、ゴマ油の香りをプラス！
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：64Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
＜合わせ酢＞
酢 大さじ1.5
砂糖 小さじ2
みりん 小さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1/2
ゴマ油 小さじ1
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
2. 袋に＜合わせ酢＞の材料を加える。袋の空気をしっかり抜いて口を縛り、冷蔵庫で味をなじませて器に盛る。
30分ほど冷やすと美味しく召し上がれます。
ゴマ油のきいたイカ焼きそばと、甘辛の高野豆腐の照り焼きで、ビールがすすみます。
【主食】こっくり中華風 イカのオイスター焼きそば by 山下 和美さん
オイスターソースとしょうゆで上海風！いつものソース焼きそばからワンランクアップしたおいしさです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：417Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）焼きそば用中華麺 2玉
イカ (胴)1パイ分(150g)
チンゲンサイ 1株 ニンジン 1/4本 シイタケ (生)2個
塩コショウ 少々
＜調味料＞
酒 大さじ1
しょうゆ 小さじ1
オイスターソース 大さじ1
鶏ガラスープの素 小さじ1
塩 少々
水 大さじ1
ゴマ油 大さじ1
サラダ油 適量
【下準備】イカの胴は1枚に開いて軟骨と皮を取り除き、洗って水気を拭き取る。外側に斜め格子に切り込みを入れ、食べやすい大きさに切る。
©Eレシピ
チンゲンサイは幅2cmに切り、根元と葉に分ける。ニンジンは皮をむき、短冊切りにする。シイタケは石づきを切り落とし、薄切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. フライパンにサラダ油を中火で熱し、焼きそば用中華麺を入れ、軽くほぐしながら焼き目がつくまで両面を焼き、いったん取り出す。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油を足し、イカ、チンゲンサイの根元、ニンジン、シイタケを入れてサッと炒め、塩コショウする。
©Eレシピ
3. (1)を戻し入れ、チンゲンサイの葉と＜調味料＞を加えて炒め合わせる。ゴマ油を加えて混ぜ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】子どもにも人気！もっちり高野豆腐の甘辛照り焼き by 山下 和美さん
大豆の栄養がぐっとつまった高野豆腐を甘辛にしたこってりな一品。もっちりな新食感！
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：452Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）高野豆腐 2枚
片栗粉 大さじ3
ニラ 1/2束
酒 大さじ2
みりん 大さじ1
砂糖 大さじ1
しょうゆ 大さじ2
水 大さじ2
サラダ油 適量 白ゴマ 適量
【下準備】高野豆腐は水、またはぬるま湯で柔らかくもどし、軽く水気をきって4等分にし、さらに厚さ1cmに切る。ニラは根元を切り落とし、長さ1cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 高野豆腐に片栗粉をたっぷりとまぶす。フライパンに多めのサラダ油を中火で熱し、高野豆腐を入れて両面こんがりと焼く。
©Eレシピ
2. 余分なサラダ油を拭き取り、ニラと＜調味料＞の材料を加えて煮からめる。器に盛り、白ゴマを振る。
©Eレシピ
【副菜】中華なます
サッパリしたなますに、ゴマ油の香りをプラス！
©Eレシピ
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：64Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）大根 1/8本 ニンジン 1/4本 塩 少々
＜合わせ酢＞
酢 大さじ1.5
砂糖 小さじ2
みりん 小さじ1
薄口しょうゆ 小さじ1/2
ゴマ油 小さじ1
赤唐辛子 (刻み)1/2本分
【下準備】大根とニンジンは皮をむき、せん切りにする。＜合わせ酢＞の材料を小鍋でひと煮たちさせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 抗菌袋に大根とニンジン、塩を入れ、袋の外から手でもむ。袋の口を縛り、5分程おく。水気を絞り、袋にもどす。
©Eレシピ
2. 袋に＜合わせ酢＞の材料を加える。袋の空気をしっかり抜いて口を縛り、冷蔵庫で味をなじませて器に盛る。
©Eレシピ
30分ほど冷やすと美味しく召し上がれます。