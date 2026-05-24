◇大相撲夏場所千秋楽（2026年5月24日 両国国技館）

小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が22年春場所来、25場所ぶり2度目の優勝を飾った。東前頭17枚目・藤凌駕（23＝藤島部屋）を肩すかしで破り12勝目を挙げると、大関・霧島（30＝音羽山部屋）との優勝決定戦を押し出しで制した。25場所ぶりの優勝は琴錦、照ノ富士に次いで史上3番目の長期ブランクとなった。

場内での優勝インタビューでは25場所ぶりの優勝に「あまりまだ実感が湧いていないです」と第一声。「けがをした時に常にそばで支えてくれた家族の前で優勝できてうれしい」と館内で見守った家族への感謝を口にした。

本割では11日目に霧島に敗れていたが決定戦で見事に雪辱。SNSでは「おめでとう」の声が続々と上がった。

NHKの中継では兄・若元春と支度部屋で握手をかわす場面が映し出された。ネットでは「若隆景と若元春の兄弟の握手！感動した！」「お兄ちゃん笑顔だったぁぁ」「若元春と若隆景の握手が激アツだった」「若隆景と若元春の握手みて泣いてしもうた」「若元春との握手、最高でした」「兄の若元春メチャメチャ嬉しそうに、優勝した弟の若隆景と握手してたのが印象的」と兄弟の絆に感動するファンが続出した。