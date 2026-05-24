【2026年新作】KATEとコーセーのフィックスミストで皮脂・滝汗のドロドロ崩れをまるっと回避

メイク崩れを防ぐ要、とも言えるフィックスミストは、夏に新調したいアイテムのひとつ。年を重ねるごとに過酷さを増す日本の夏に対抗して、フィックスミストのメイクキープ力や使用感も進化を遂げています。

最新のメイクキープ力を体感するために、2026年に発売されたフィックスミストから、KATEとコーセーの2つをピックアップしました。

■瞬時になじむマイクロミストがピタッとメイクキープ

2026年2月28日、KATEから待望のフィックスミストが誕生しました。高温多湿の過酷な夏でも崩れにくさを追求した心強いアイテム。マツモトキヨシ・ココカラファイン限定でチェックできます。

ミクロレベルまでムラなく広がり、伸縮性に優れた強力なコーティングをつくるミクロトップコート技術を搭載。どばどばと噴き出る汗をもろともせず、汗・皮脂・こすれ・乾燥に負けないフィックス力を発揮します。

フィックスミストを選ぶ時、メイクキープ力だけではなく、ミストの細かさや噴射力が大事なポイント。顔に直接かけるので、粒子が大きいとべしゃべしゃな水感が気になり、かえってベースメイクが崩れてしまう原因にもなりまかねません。

KATEのメイクトップコートは、そんな心配を一掃するくらいミストの粒子が細かい！ おまけに噴射範囲も広く、まんべんなく行き渡ります。肌なじみがスピーディなので、ベースメイクの各工程にサンドしても、乾かす時間がほとんどかかりません。

「テカリ防止」と聞くと脂性肌や混合肌向けかな、と思われがちですが、日中も続くうるおい感から乾燥肌の方とも相性がよさそう。屋外と屋内を行ったり来たりすると、気温差でドライになりやすい方にマッチするはずです。

■涼風のような冷感と強力メイクキープ

プチプラ〜ミドルコスメ界の王道フィックスミストと名高い、コーセーのメイクキープミスト。季節問わずデイリーメイクでお世話になっている、私的マストハブでもあります。

そんなコーセー メイクキープから、夏限定の冷感タイプ「ミスト EX ＋ 超COOL」が展開されました。

「超COOL」とある通り、毎年夏限定で発売されるクールタイプのフィックスミストとくらべて、冷感効果がアップしているとのこと。しかしキンキンに刺激されるのではなく、さわやかな肌心地に導くマイルドなクール感です。これなら冷感が苦手な方でも、気持ちよくさっぱり感を楽しめそう。

スーパーウォータープルーフ、高い皮脂プルーフ、マスク移り防止などメイク崩れをブロックするうれしい効果は、定番の「メイク キープ ミスト EX ＋」と共通しています。マスクの着脱が多い日や朝晩の気温差が激しい日でも、なめらかでノイズレスな肌を保つことができました。

■顔面ドロドロ回避の砦、フィックスミストを常備しよう

推奨するプッシュ数通りたっぷり使うのが、フィックスミストを使いこなす基本ルール。直接スプレーするのはもちろん、スポンジに含ませてタッピングするのも効果的な使い方です。

どちらも抜群のメイクキープ力を発揮してくれるので、使用感や香りで選ぶとよし。バージョンアップしたフィックスミストを頼りに、今年の夏をNOテカリ・NO崩れで生き抜いていきましょう！

■商品概要

KATE「メイクトップコート」1,540円／80ml

コーセー メイクキープ「ミスト EX ＋ 超COOL」1,430円／80ml

（写真・文：夏木紬衣）