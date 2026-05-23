コーヒーに卵黄をトロトロに泡立てて…？ベトナム北部出身オーナーが作る本場のカフェタイム

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全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場のベトナム料理カフェ『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』です。

新たな味覚の扉が開ける、ベトナム式コーヒータイム

世界でも有数のコーヒー産地で、カフェ文化も盛んなベトナム。その北部出身、ドイエンさんが丁寧に手作りする料理が人気。中でも卵黄とコンデンスミルクをトロトロに泡立ててのせる「エッグコーヒー」は寒い日にぴったり。エッグクリーム×乾燥豚肉など、ベトナムならではの素材合わせに感動！

エッグコーヒー650円

『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』エッグコーヒー　650円

『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』店主　Do Yen（ドイエン）さん

店主：Do Yen（ドイエン）さん「好きなようにゆったり過ごしてほしいです」

『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』

高田馬場『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』

［店名］『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』

［住所］東京都新宿区大久保3-10-1オレンジコート1階

［電話］03-6879-8283

［営業時間］11時〜20時、土・日は12時〜

［休日］不定休

［交通］地下鉄東西線ほか高田馬場駅戸山口改札口から徒歩5分

撮影／西崎進也、取材／芦谷日菜乃

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

【画像】『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』の「エッグコーヒー」がコレ！卵黄とコンデンスミルクをトロトロに泡立ててのせる一杯（5枚）