コーヒーに卵黄をトロトロに泡立てて…？ベトナム北部出身オーナーが作る本場のカフェタイム
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場のベトナム料理カフェ『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』です。
新たな味覚の扉が開ける、ベトナム式コーヒータイム
世界でも有数のコーヒー産地で、カフェ文化も盛んなベトナム。その北部出身、ドイエンさんが丁寧に手作りする料理が人気。中でも卵黄とコンデンスミルクをトロトロに泡立ててのせる「エッグコーヒー」は寒い日にぴったり。エッグクリーム×乾燥豚肉など、ベトナムならではの素材合わせに感動！
エッグコーヒー650円
『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』エッグコーヒー 650円
『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』店主 Do Yen（ドイエン）さん
店主：Do Yen（ドイエン）さん「好きなようにゆったり過ごしてほしいです」
『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』
高田馬場『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』
［店名］『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』
［住所］東京都新宿区大久保3-10-1オレンジコート1階
［電話］03-6879-8283
［営業時間］11時〜20時、土・日は12時〜
［休日］不定休
［交通］地下鉄東西線ほか高田馬場駅戸山口改札口から徒歩5分
撮影／西崎進也、取材／芦谷日菜乃
※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。
※画像ギャラリーでは、個性あふれるアジアンスイーツの画像をご覧いただけます
※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。
【画像】『Dothi Cafe Vietnam（ドティ・カフェ・ベトナム）』の「エッグコーヒー」がコレ！卵黄とコンデンスミルクをトロトロに泡立ててのせる一杯（5枚）