阪神７−４巨人（セ・リーグ＝２２日）――阪神が先発野手全員の１３安打で３連勝。

一回、大山の２ランなどで３点を先行。三、四回も２点ずつ加え、継投でリードを守り切った。巨人は反撃が遅かった。

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今季４完封と絶好調だった阪神・高橋との投げ合いは、接戦も予想された。ところが、試合前まで防御率１点台だった巨人・井上は気合が空回りしたか、制球甘く、４回１０安打、自己ワーストに並ぶ７失点。「試合を壊してしまった」と猛省するほかなかった。

立ち上がりから球がばらつき、立石正広（創価大）にいきなり左越え二塁打を許した。一死三塁で迎えた森下には、初球を中前適時打とされた。捕手の岸田は内角にミットを構えていたが、球は真ん中に入っていた。さらに大山には速球が外角に浮いて右越えの２ランを喫した。「逆球になってしまったのは反省」。好投手と伍（ご）していかなければいけない一戦で、あまりに重い３失点だった。

痛恨だったのは、その後も投球を立て直せず、粘れなかったこと。三回も先頭の立石に初球をあっさり安打とされ、森下、佐藤の連続二塁打で追加点を許した。

スコアが０―５となっても、阿部監督は「まだまだこれからの選手。ああいう試合でも投げさせることが大事と思った」と続投させた。それにもかかわらず井上は四回、再び立石に高めに浮いた速球を左前適時打にされるなど２失点。「打者が的を絞りやすい状態になってしまっていた」と、最後まで期待を裏切る結果となった。

味方打線が中盤に反撃し、高橋を七回途中４失点で降板させただけに、悔しさはひとしおだろう。杉内投手チーフコーチが「（３連戦の）頭を任せている意味、相手が阪神である意味をもっと感じてほしかった」と苦言を呈した重みをかみしめているはずだ。（佐野司）