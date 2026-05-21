この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい、5教科で137点アップした中学生の親が実践したシンプルなサポート術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイが、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて、「【点数爆上がり】５教科１３７点UPした中学生！親がした本当にシンプルな関わり方」を公開した。動画では、勉強しても成績が上がらないと悩む中学生が、親のシンプルなサポートによって短期間で5教科合計137点アップを達成した事例を紹介し、子どものやる気を引き出す具体的な関わり方を解説している。



道山はまず、勉強のやり方がわからずテストの点数が伸び悩んでいたという「北村さん」の事例を紹介。北村さんの息子は、親のサポートによって自らテスト用ノートを作り、計画を立てて勉強するようになった結果、1学期期末から2学期中間のテストで、5教科合計137点アップを達成したという。



この劇的な変化をもたらした親のサポートとして、道山は3つの行動を挙げた。1つ目は、「勉強のやり方をアドバイスする」こと。ここで重要なのは、やり方を「押し付ける」のではなく、「こうやってみるのはどう？」と上手に提案することだと道山は語る。子ども自身にやり方を決めさせることで、結果的にやる気が持続し、主体的に勉強へ取り組むようになるという。



2つ目は、「毎日ノートチェックとかわいいスタンプで承認する」こと。最初はやる気があっても徐々にモチベーションが低下する子が多い中、その日やったページを親が確認し、可愛いハンコを押して小さな頑張りを認める「スタンプ作戦」が効果を発揮する。承認されることで、子どもに「もっとやろう」という意欲が生まれたと解説した。



3つ目は、「社会の問題を出して一緒に確認する」こと。親がワークの問題を読み上げ、子どもが答えるという形で定着を図ったという。親が関わってあげることで、子どもは「お父さんお母さんも一緒に頑張ってくれている」と感じ、より一層前向きになれると述べた。



これらの行動によって、子どもは効率の良い正しい勉強法をマスターできたと道山は分析する。子どもの成績アップには、単に勉強を強要するのではなく、正しいやり方をさりげなく提案し、日々の小さな努力を認めながら寄り添うことが重要視されている。伸び悩む子どもの学習意欲を引き出す、具体的かつ実践的なヒントが得られる動画となっている。