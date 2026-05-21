「お前は何なんだよ」茂木健一郎が指摘するバズり至上主義とAIスロップの限界
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「その向こうにある「本当のこと」が知りたい。」と題した動画を公開した。動画では、AI技術の発達によりフェイクや取り繕われたコンテンツが溢れる現代において、人々が「本当のこと」を求めるようになっているという時代の変化について自身の見解を語った。
茂木氏は冒頭、「徐々に世の中は透明性というか、本当のことが大事な時代になってきている」と指摘。その背景として、AIの発達によってごまかしや取り繕いが容易になった現状を挙げた。「AIスロップ（AI slop）」という言葉を引き合いに出し、AIによって大量生産された質の低い動画などのコンテンツに対して、人々がすでに「見飽きてきている」「うんざりしてきている」と語る。
さらに、人間のSNSでの振る舞いについても言及。「取り繕ったり、大きく見せたり、バズらせる」といった行為に対しても、世間は同様に疲弊していると分析する。他人のバズりそうな動画やニュースを翻訳して短期的に利益を得るアカウントについても触れ、「本人の価値は全く上がらない」「お前は何なんだよ、ってことになる」と切り込んだ。
最後に茂木氏は、従来のテレビが行ってきたような表面的な演出を、今は一般人がSNS上で行うようになったと推察。「表面上の取り繕いとかバズりというものの向こうにある、『本当のこと』を知りたいというのが、今の時代の風潮」だと語り、自身もその本質に向き合って発信していきたいと締めくくった。
茂木氏は冒頭、「徐々に世の中は透明性というか、本当のことが大事な時代になってきている」と指摘。その背景として、AIの発達によってごまかしや取り繕いが容易になった現状を挙げた。「AIスロップ（AI slop）」という言葉を引き合いに出し、AIによって大量生産された質の低い動画などのコンテンツに対して、人々がすでに「見飽きてきている」「うんざりしてきている」と語る。
さらに、人間のSNSでの振る舞いについても言及。「取り繕ったり、大きく見せたり、バズらせる」といった行為に対しても、世間は同様に疲弊していると分析する。他人のバズりそうな動画やニュースを翻訳して短期的に利益を得るアカウントについても触れ、「本人の価値は全く上がらない」「お前は何なんだよ、ってことになる」と切り込んだ。
最後に茂木氏は、従来のテレビが行ってきたような表面的な演出を、今は一般人がSNS上で行うようになったと推察。「表面上の取り繕いとかバズりというものの向こうにある、『本当のこと』を知りたいというのが、今の時代の風潮」だと語り、自身もその本質に向き合って発信していきたいと締めくくった。
YouTubeの動画内容
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