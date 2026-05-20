バンズの代わりにチキンで具材を挟むバーガー？これはもう、バーガーなのか、チキンなのか……。

全国のケンタッキーフライドチキン（KFC）店舗で5月27日から、アメリカンな食材とボリューム感を詰め込んだ「ザ・アメリカンバーガーズ」3種類が数量限定で販売されます。

ラインナップは、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーや、具材をチキンで挟んだギルティなバーガーなど。見た目からして食べごたえ満点の3商品です。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

アメリカで愛される食材を使用した「ザ・アメリカンバーガーズ」。発売のたびに大反響を呼ぶシリーズが、2026年も登場します。

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」は、骨なしケンタッキーとオニオンリング、チェダースライスチーズを挟んだ一品。ベーコンや玉ねぎ、にんにくの旨味をバランスよくきかせたガーリックソースが味の決め手です。ニューヨークのダイナーを思わせる、食べごたえのあるバーガーに仕上がっています。

「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」はスライスチェダーチーズとオニオンリングを、“バンズではなく骨なしケンタッキー”でサンド。エンタメの街・ラスベガスの名を冠するにふさわしいインパクト抜群で、ギルティな味わいのバーガーです。

さらに、KFC史上初となるアボカドを使用したバーガーも新登場。「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」は、骨なしケンタッキーにアボカドフィリングとチェダースライスチーズを組み合わせた一品です。

約2年をかけて開発されたアボカドフィリングは、南部テキサスを中心に親しまれている「ワカモレ」をイメージ。アボカドのまろやかさをチェダーチーズのコクが引き立て、さらにクミンやコリアンダーのスパイス感がほどよくアクセントを添えています。

「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」と「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」は単品が580円、セットが990円。「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」は単品が790円、セットが1200円です。

販売は全国のKFC店舗で5月27日から。数量限定のため、なくなり次第終了となります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052005.html