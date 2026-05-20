小沢仁志、“味激変”こだわりの昆布水つけ麺が話題「暑い日にぴったり」「簡単なのに革命」の声
【モデルプレス＝2026/05/20】俳優の小沢仁志が5月19日、自身のInstagramを更新。手作りのつけ麺を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】63歳俳優「簡単なのに革命」“味激変”こだわりの昆布水つけ麺
小沢は「おはようさん 最近は早寝早起きを習慣つけるようにしてる」とつづり、「今日も暑いそう なんで 昆布水つけ麺作ってみた」と報告。「つけ麺の麺を昆布水に浸すだけで味激変」と紹介し、豚肉、メンマ、海苔がトッピングされた太麺に、つけ汁を添えたこだわりのつけ麺を披露した。
この投稿に、ファンからは「つけ麺まで作るのすごい」「暑い日にぴったり」「絶対に美味しいやつ」「料理してる姿を想像しただけでカッコいい」「簡単なのに味激変は革命」「盛り付けも丁寧」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「簡単なのに革命」“味激変”こだわりの昆布水つけ麺
◆小沢仁志、昆布水つけ麺を公開
小沢は「おはようさん 最近は早寝早起きを習慣つけるようにしてる」とつづり、「今日も暑いそう なんで 昆布水つけ麺作ってみた」と報告。「つけ麺の麺を昆布水に浸すだけで味激変」と紹介し、豚肉、メンマ、海苔がトッピングされた太麺に、つけ汁を添えたこだわりのつけ麺を披露した。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「つけ麺まで作るのすごい」「暑い日にぴったり」「絶対に美味しいやつ」「料理してる姿を想像しただけでカッコいい」「簡単なのに味激変は革命」「盛り付けも丁寧」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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