にんにく4倍は正気か、“背徳感”がクセになる！スタミナ全開「牛角元気祭り」を開催
コロワイドグループの株式会社レインズインターナショナルが展開する牛角は、2026年5月20日（水）から6月24日（水）までの期間限定で、『牛角元気祭り』を開催する。本フェアでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマに、食欲を刺激するスタミナ系メニュー全7品を販売する。開催に先立ち、報道関係者向けに試食会が実施された。
焼肉チェーンの牛角が、2026年5月20日から期間限定で開催する「牛角元気祭り」。テーマはシンプルだ。“にんにく”と“辛さ”で、夏前の食欲を呼び覚ますこと。試食会では「超ガリバタカルビ」や「赤辛カルビ」など全7品を体験することができた。
■「次の日が心配」でも食べたい、“超ガリバタカルビ”の破壊力
試食会でまず印象に残ったのが、「超ガリバタカルビ」だ。通常の約4倍量のにんにくを使用し、焼いたカルビで刻みにんにくを巻いて食べるスタイル。メニュー説明を聞いた段階では冗談かと思ったが、実際に食べると想像以上に成立している。
口に入れた瞬間はバターのコクとカルビの脂が広がり、その後からにんにくが押し寄せる。ただ刺激が強いだけではなく、旨みとして機能しているのが面白い。背徳感は確かにある。しかし「もう一口」が止まらない。試食会場でも笑い混じりに「これは危険」という声が聞こえてきそうな中毒性だった。
「スタミナWガーリックカルビ」は、商品名を見た時点で、にんにくが主役であることは想像できる。しかし実際に食べてみると、そのインパクトは想像以上だった。
十分に火が通ったカルビを口に運ぶと、最初に感じるのは肉の脂の旨み。Wガーリックでは、強烈なガーリックの風味が押し寄せる。単調なにんにく味ではなく、香ばしさとパンチが重なり合い、カルビの濃厚な味わいをさらに引き立てていた。
■辛さは攻撃的。でも肉の旨みは消えない
辛うま系メニューでは、「赤辛カルビ」と「黒シビ豚ホルモン」を試食。辛さは「普通」と「大辛」が選べる仕様で、大辛はしっかり刺激がある。
「黒シビ豚ホルモン」は黒煎り七味のシビれが特徴で、ホルモンの脂の甘さと衝突しながら共存する。単純な激辛ではなく、“焼肉の酒場感”を強く感じる味わいだ。
一方、「赤辛カルビ」は唐辛子の鋭い辛さが前面に出るものの、カルビの旨みを潰していない。辛いもの好きなら「普通」では物足りず、大辛を選びたくなるだろう。
■地味に危険なのは“禁断のアヒージョ”
今回のダークホースは「禁断のガリバタアヒージョ」だ。名前のインパクトに目が行くが、実際はかなり完成度が高い。にんにく5片分を使用した濃厚ソースに、きのことベーコンを絡めるスタイルだ。
「焼肉店でアヒージョ？」と思ったが、これは“サイドメニュー”ではなく、一種のスタミナ装置である。肉の合間に食べれば、食欲がリセットされて再び肉へ戻れる。恐ろしい循環なのだ。
■刺激がクセになる！「ビリねぎ青唐無双」
「ビリねぎ青唐無双」は辛さはあるものの、ただ刺激的なだけではなく、ねぎの香りと旨みがバランスを取っているのが印象的だ。濃厚なカルビと合わせると、後味が引き締まり、次の一枚へと箸が伸びる。
■締めまで攻める！「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」は焼肉後の満腹感を覆す“追いスタミナ”だった
締めの「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」は、焼肉後の満腹感を覆す“追いスタミナ”だった。
運ばれてきた瞬間、まず目を引くのは石鍋から立ち上る湯気と、たっぷり盛られた青ねぎ。そこにごまの香ばしい香りと青唐辛子がトッピングされており、食べる前から食欲を刺激してくる。ここに、すりごまを投入する。
スープをひと口すすると、ごまのコクが広がった後、青唐辛子のピリッとした辛みが追いかけてくる。ただ辛いだけではなく、焼肉を食べた後の重くなった口の中をリセットするような爽快感もある。濃厚さとキレ、その両方を兼ね備えた味わいだ。
麺はもちもちで、焼肉で満腹に近い状態だったにもかかわらず、不思議と箸が進んだ。
■牛角は「万人受け」より「記憶に残る」を選んだ
今回の「元気祭り」は、バランス型ではない。にんにく、辛さ、脂、背徳感など、どれも振り切っている。開発段階では「やりすぎでは？」という声もあったというが、その攻めた姿勢を商品化した点に価値がある。
近年の外食は“無難なおいしさ”が増えている中で、このフェアは明らかに違う。「翌日の予定を考える」「人と会う前は避ける」といったリスク込みで楽しむエンタメ性がある。
焼肉に求めるのが健康志向ならおすすめしない。しかし、「今日は全力で食べたい」という日には、この“元気祭り”は強い味方になるはずだ。
牛角「元気祭り」は、単なる期間限定メニューではなく、“スタミナを食べる体験”だった。試食を終えたあと、不思議と満腹感以上の高揚感が残る。にんにくと辛さをここまで正面突破したフェアは珍しい。夏前に気合を入れたい人は、一度この“やりすぎ”を体験してみてもいいだろう。販売期間は2026年5月20日〜6月24日まで。全国の牛角店舗で展開される。
■『牛角元気祭り』商品詳細
＜にんにくレベル＞通常★★/マシマシ★★★★
・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）
Wガーリック×濃厚ダレのガツン系！
“刻み”と“おろし”のダブルにんにくで、にんにく欲を刺激。特製の旨辛ダレが食欲を掻き立てます。
＜にんにくレベル ＞ ★★★★★ …∞
・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）
にんにくを食べるためのカルビ！
通常の４倍量のにんにくを使用。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビで「ガリバタ刻みにんにく」を豪快に巻いて食べる、背徳感を楽しめる。
＜にんにくレベル＞ ★★★
・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）
禁断のガリバタ沼に溺れて！
にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのことベーコンを絡めて楽しむ“沼系”アヒージョ。
※写真は「大辛」。
＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★
・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）
黒煎り七味でシビれる辛さ！
ホルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセになる。
辛さは「普通」「大辛」から選べます。
※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
※写真は「大辛」。
＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★
・赤辛カルビ 580円（税込638円）
唐辛子のキレのある辛さ！
ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。
辛さは「普通」「大辛」から選べます。
※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
＜辛さレベル＞★
・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）
後味爽快！
牛角のロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に、青唐おろしをトッピング。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、“〆にも食べたくなる”一杯。
＜辛さレベル＞★★★★★
・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）
痛快！後からくるビリビリに要注意。
鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせた、クセになる一品。「旨い！」とパクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてくる。
＜『牛角元気祭り』 商品概要＞
販売期間：2026年5月20日（水）〜6月24日（水）
実施店舗：全国の牛角店舗
※牛角食べ放題専門店・牛角焼肉食堂では実施していない。
商品概要：
＜にんにく系メニュー＞
・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）
・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）
・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）
＜辛うま系メニュー＞
・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）
・赤辛カルビ 580円（税込638円）
・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）
・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）
【動画】
YouTube：https://youtu.be/yCUbMjU0VeA
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焼肉チェーンの牛角が、2026年5月20日から期間限定で開催する「牛角元気祭り」。テーマはシンプルだ。“にんにく”と“辛さ”で、夏前の食欲を呼び覚ますこと。試食会では「超ガリバタカルビ」や「赤辛カルビ」など全7品を体験することができた。
試食会でまず印象に残ったのが、「超ガリバタカルビ」だ。通常の約4倍量のにんにくを使用し、焼いたカルビで刻みにんにくを巻いて食べるスタイル。メニュー説明を聞いた段階では冗談かと思ったが、実際に食べると想像以上に成立している。
口に入れた瞬間はバターのコクとカルビの脂が広がり、その後からにんにくが押し寄せる。ただ刺激が強いだけではなく、旨みとして機能しているのが面白い。背徳感は確かにある。しかし「もう一口」が止まらない。試食会場でも笑い混じりに「これは危険」という声が聞こえてきそうな中毒性だった。
「スタミナWガーリックカルビ」は、商品名を見た時点で、にんにくが主役であることは想像できる。しかし実際に食べてみると、そのインパクトは想像以上だった。
十分に火が通ったカルビを口に運ぶと、最初に感じるのは肉の脂の旨み。Wガーリックでは、強烈なガーリックの風味が押し寄せる。単調なにんにく味ではなく、香ばしさとパンチが重なり合い、カルビの濃厚な味わいをさらに引き立てていた。
■辛さは攻撃的。でも肉の旨みは消えない
辛うま系メニューでは、「赤辛カルビ」と「黒シビ豚ホルモン」を試食。辛さは「普通」と「大辛」が選べる仕様で、大辛はしっかり刺激がある。
「黒シビ豚ホルモン」は黒煎り七味のシビれが特徴で、ホルモンの脂の甘さと衝突しながら共存する。単純な激辛ではなく、“焼肉の酒場感”を強く感じる味わいだ。
一方、「赤辛カルビ」は唐辛子の鋭い辛さが前面に出るものの、カルビの旨みを潰していない。辛いもの好きなら「普通」では物足りず、大辛を選びたくなるだろう。
■地味に危険なのは“禁断のアヒージョ”
今回のダークホースは「禁断のガリバタアヒージョ」だ。名前のインパクトに目が行くが、実際はかなり完成度が高い。にんにく5片分を使用した濃厚ソースに、きのことベーコンを絡めるスタイルだ。
「焼肉店でアヒージョ？」と思ったが、これは“サイドメニュー”ではなく、一種のスタミナ装置である。肉の合間に食べれば、食欲がリセットされて再び肉へ戻れる。恐ろしい循環なのだ。
■刺激がクセになる！「ビリねぎ青唐無双」
「ビリねぎ青唐無双」は辛さはあるものの、ただ刺激的なだけではなく、ねぎの香りと旨みがバランスを取っているのが印象的だ。濃厚なカルビと合わせると、後味が引き締まり、次の一枚へと箸が伸びる。
■締めまで攻める！「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」は焼肉後の満腹感を覆す“追いスタミナ”だった
締めの「石鍋ごまねぎ青唐ラーメン」は、焼肉後の満腹感を覆す“追いスタミナ”だった。
運ばれてきた瞬間、まず目を引くのは石鍋から立ち上る湯気と、たっぷり盛られた青ねぎ。そこにごまの香ばしい香りと青唐辛子がトッピングされており、食べる前から食欲を刺激してくる。ここに、すりごまを投入する。
スープをひと口すすると、ごまのコクが広がった後、青唐辛子のピリッとした辛みが追いかけてくる。ただ辛いだけではなく、焼肉を食べた後の重くなった口の中をリセットするような爽快感もある。濃厚さとキレ、その両方を兼ね備えた味わいだ。
麺はもちもちで、焼肉で満腹に近い状態だったにもかかわらず、不思議と箸が進んだ。
■牛角は「万人受け」より「記憶に残る」を選んだ
今回の「元気祭り」は、バランス型ではない。にんにく、辛さ、脂、背徳感など、どれも振り切っている。開発段階では「やりすぎでは？」という声もあったというが、その攻めた姿勢を商品化した点に価値がある。
近年の外食は“無難なおいしさ”が増えている中で、このフェアは明らかに違う。「翌日の予定を考える」「人と会う前は避ける」といったリスク込みで楽しむエンタメ性がある。
焼肉に求めるのが健康志向ならおすすめしない。しかし、「今日は全力で食べたい」という日には、この“元気祭り”は強い味方になるはずだ。
牛角「元気祭り」は、単なる期間限定メニューではなく、“スタミナを食べる体験”だった。試食を終えたあと、不思議と満腹感以上の高揚感が残る。にんにくと辛さをここまで正面突破したフェアは珍しい。夏前に気合を入れたい人は、一度この“やりすぎ”を体験してみてもいいだろう。販売期間は2026年5月20日〜6月24日まで。全国の牛角店舗で展開される。
■『牛角元気祭り』商品詳細
＜にんにくレベル＞通常★★/マシマシ★★★★
・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）
Wガーリック×濃厚ダレのガツン系！
“刻み”と“おろし”のダブルにんにくで、にんにく欲を刺激。特製の旨辛ダレが食欲を掻き立てます。
＜にんにくレベル ＞ ★★★★★ …∞
・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）
にんにくを食べるためのカルビ！
通常の４倍量のにんにくを使用。焼く前のカルビにおろしにんにくをまとわせ、焼いたカルビで「ガリバタ刻みにんにく」を豪快に巻いて食べる、背徳感を楽しめる。
＜にんにくレベル＞ ★★★
・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）
禁断のガリバタ沼に溺れて！
にんにく5片分を使用。たっぷりのおろしにんにくとバターを溶かし込んだソースに、きのことベーコンを絡めて楽しむ“沼系”アヒージョ。
※写真は「大辛」。
＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★
・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）
黒煎り七味でシビれる辛さ！
ホルモンの脂の甘みに、コクのある醤油ダレと黒煎り七味の“あと引くシビ辛感”がクセになる。
辛さは「普通」「大辛」から選べます。
※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
※写真は「大辛」。
＜辛さレベル＞普通★ / 大辛★★★★
・赤辛カルビ 580円（税込638円）
唐辛子のキレのある辛さ！
ピリッとした辛さと肉の旨みがクセになる、旨辛系カルビ。
辛さは「普通」「大辛」から選べます。
※「普通」は“ちょっと辛いモノ好き“にオススメ。
＜辛さレベル＞★
・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）
後味爽快！
牛角のロングセラー商品「石鍋ごまねぎ塩ラーメン」に、青唐おろしをトッピング。あっさり塩スープに青唐の爽やかな辛さが加わった、“〆にも食べたくなる”一杯。
＜辛さレベル＞★★★★★
・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）
痛快！後からくるビリビリに要注意。
鶏皮・ねぎ・青唐を組み合わせた、クセになる一品。「旨い！」とパクパク食べ進めているうちに、青唐の刺激が追いかけてくる。
＜『牛角元気祭り』 商品概要＞
販売期間：2026年5月20日（水）〜6月24日（水）
実施店舗：全国の牛角店舗
※牛角食べ放題専門店・牛角焼肉食堂では実施していない。
商品概要：
＜にんにく系メニュー＞
・スタミナWガーリックカルビ 580円（税込638円）
・超ガリバタカルビ 580円（税込638円）
・禁断のガリバタアヒージョ 580円（税込638円）
＜辛うま系メニュー＞
・黒シビ豚ホルモン 580円（税込638円）
・赤辛カルビ 580円（税込638円）
・石鍋ごまねぎ青唐ラーメン 780円（税込858円）
・ビリねぎ青唐無双 380円（税込418円）
【動画】
YouTube：https://youtu.be/yCUbMjU0VeA
■牛角元気祭り
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