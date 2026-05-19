「Not a chance」の意味は？わかりそうでわからない...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「絶対にない」でした！

「Not a chance」は、「絶対にない」「ありえない」という意味のフレーズ。

「見込み・可能性」という意味の「chance」に「Not a」を組みあわせて、「そういう見込みはひとつもない」→「まず無理でしょう、ないでしょう」というニュアンスになります。

「Not a chance. I’m not going out in this rain.」

（ありえない。この雨のなか出かけないよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。