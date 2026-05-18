中国ショートドラマ界の注目俳優がトップスター級人気、ファン殺到でイベント中止

中国ショートドラマで人気を博す俳優が、予想を大きく上回る数のファンが殺到したため、イベント出演を直前に中止したことが話題を集めている。

24歳の俳優ジャン・チー（張翅）は、時代劇ドラマ「少年歌行〜Beginning of the Legend〜」や「無憂渡〜瞳に映った真実の愛〜」「度華年 The Princess Royal」などの話題作に出演しているほか、最近ではショートドラマ界で高い人気を誇る俳優として注目を集めている。今春には台湾メディアが選んだ「中国ショートドラマ界の10大男神」の1人にも名を連ねた。

河南省鄭州市の商業施設で16日、コスメブランド・エスティーローダーのPRイベントに出演予定で、主催側は当初300人規模を想定して会場設営を行っていた。しかし、開店前から大勢のファンや見物客が詰めかけたほか、開店後には1万人を上回る人が押し寄せ、館内の通路は身動きが取れないほどの混雑となった。この状況に主催側は安全面を考慮し、イベントの中止を急きょ発表した。

中止後、ジャン・チーの所属事務所はSNSの微博（ウェイボー）を通じて声明を発表。来場者数が想定を大幅に上回り、警備体制の許容量が限界に達したことから、公安当局の安全管理上の判断に従って決定したと説明した。また、来場したファンへ謝罪するとともに、ブランド側と協力した補償対応や、改めて安全な形でファン交流の場を設ける方針を明らかにした。



今回、ファンで埋め尽くされた会場の様子がウェイボーでも拡散され、ネットユーザーからは「長編ドラマ界のトップスター級の人気」「ショートドラマ俳優の影響力を甘く見ていた」といった驚きの声が上がった。（Mathilda）