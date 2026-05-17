5月いっぱいでのグラビアからの引退と所属事務所からの退所を公表しているグラビアアイドル・西永彩奈(30)が、11日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】かわいいミニスカ…の後にクラクラの展開が！

自身のインスタグラムには衣装が外れてしまいそうなほどユルユルになっている、自前衣装に埋もれたショットや、超ミニスカートでぴょんぴょんと跳ねて、ついチラチラしてしまっているショット、黒のガーターベルト付きストッキング＋ランジェリー姿、ウエディングドレス風の白いふわふわ＆スケスケ衣装などを掲載。さらにピンクの王道衣装で卒業証書を受け取る場面もあった。



5月31日のプール撮影会が最後のグラビア仕事だが、誌面に掲載されるのは「週プレ」が正真正銘のラスト。「私のグラビア人生ラスト 撮り下ろしグラビアが掲載されてます」と説明し「私っぽいグラビアからのウエディング そして！自前の水着の中に埋もれちゃったり♡懐かしい思い出の水着はありますか?」と文字通り思い出に浸っていた。



「週プレ」公式サイトにはインタビューも掲載。12歳から仕事を始めて、約18年のグラビア人生で実はウエディングドレス衣装は1度しか着たことがなかったことも明かした。撮影に自前の衣装も使用していたが、5個のスーツケースにパンパンに詰めて持ってきたという。これまでの衣装代は1000万円以上という驚きの事実も語っている。



同号は声優の井口裕香が表紙＆巻頭を担当。澄田綾乃、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、日野未来、小柴あいりも登場している。



（よろず～ニュース編集部）