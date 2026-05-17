【フロプレステージュ】メロンの贅沢タルトは初夏のご褒美にぴったり新作スイーツ3種が登場中。

フロジャポンが運営する「FLO＜プレステージュ＞」は、2026年5月14日から、季節のプレミアムタルト第2弾「〜メロン〜」をはじめとした、初夏の新作スイーツを販売しています。

旬のメロンと彩り豊かなフルーツの共演

「季節のプレミアムタルト」シリーズ第2弾は旬のメロンをフィーチャー。厚焼きのタルト型を使い、店内のオーブンでじっくりと香ばしく焼き上げたシュクレ生地に、チーズとプリンを合わせた特製アパレイユを流し込んで、濃厚なコクを生み出しています。

主役のメロンのほか、苺やブルーベリー、オレンジなどのフルーツを、店内の厨房で1つ1つ彩り豊かにデコレーション。みずみずしい果汁と香ばしいタルト生地が一体となった味わいを楽しめます。

・季節のプレミアムタルト〜メロン〜

旬のメロンと多彩なフルーツが共演し、季節の魅力を堪能できる1品です。

価格は、ホール（約14cm）が3445円、カット（1／4サイズ）が853円。

・メロンのスペシャルショートケーキ

芳醇な香りをたたえたメロンを、口どけが良くふんわりとしたスポンジと、なめらかでやさしい甘さのシャンティクリームで挟んだ、見た目にも華やかな初夏の味わいです。

価格は、ホール（約18cm）が4957円、カット（1／8サイズ）が583円です。

・メロンのカスタードタルト

香ばしく焼き上がったアーモンドクリームのタルト台に、ディプロマットクリームとスポンジを重ね、みずみずしい青肉メロンと苺を盛り付けています。タルトのサクッとした食感とメロンの芳醇な甘み、そして苺の彩りが、舌でも目でも楽しめます。

価格は、ホール（約15cm）が2991円、カット（1／4サイズ）が691円。

数量限定のため売り切れ次第終了です。原材料の仕入れ状況などによって販売期間が変更される場合や、地域によって価格が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部