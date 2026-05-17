文字盤にスヌーピーとウッドストックが！「ANGEL CLOVER」の初コラボウオッチはかわいくて超エモい
遊び心のあるデザインに定評のある腕時計ブランド「ANGEL CLOVER(エンジェルクローバー)」が、スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」と初コラボ！スヌーピーとウッドストックのイラストが文字盤を旅する愛らしいギミックを備えた、特別なモデルを発売する。
【写真】「PEANUTS」と「ANGEL CLOVER」の初コラボウオッチを見る
コラボテーマは“Feeling Free”。時間に追われる忙しい毎日でも、“自由な気分”を感じることはできるはず。時刻を確認するという何気ない瞬間に、肩の力がふっと抜けて気分が変わるとしたら……？コラボモデルは、文字盤のスヌーピーとウッドストックが緊張の糸を解きほぐし、ほんの少しだけ視点を変えてくれる。
「PEANUTS COLLABORATION」(各2万6400円)は、ベルトや文字盤のカラーが異なる3つのバリエーションを展開。
ストップウォッチのついたクロノグラフをベースに、ウッドストックをかたどった秒針とドライブを楽しむスヌーピーとウッドストックが回転する24時間表示を搭載。このドライブは終わることなく続いていき、文字盤を見れば誰でもいつでも旅の気分を味わうことができる。
リューズにもスヌーピーのさりげない刻印が施されるなど、遊び心と本格的な機能がバランスよく兼ね備えられた1本。発売は2026年5月22日(金)。現在は「ANGEL CLOVER」の公式ページにて予約を受付中だ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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コラボテーマは“Feeling Free”。時間に追われる忙しい毎日でも、“自由な気分”を感じることはできるはず。時刻を確認するという何気ない瞬間に、肩の力がふっと抜けて気分が変わるとしたら……？コラボモデルは、文字盤のスヌーピーとウッドストックが緊張の糸を解きほぐし、ほんの少しだけ視点を変えてくれる。
ストップウォッチのついたクロノグラフをベースに、ウッドストックをかたどった秒針とドライブを楽しむスヌーピーとウッドストックが回転する24時間表示を搭載。このドライブは終わることなく続いていき、文字盤を見れば誰でもいつでも旅の気分を味わうことができる。
リューズにもスヌーピーのさりげない刻印が施されるなど、遊び心と本格的な機能がバランスよく兼ね備えられた1本。発売は2026年5月22日(金)。現在は「ANGEL CLOVER」の公式ページにて予約を受付中だ。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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