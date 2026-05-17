コナズ珈琲から新レストラン「goodNess」渋谷に1号店 パンケーキやロコモコをダイニング仕様にアレンジ
【女子旅プレス＝2026/05/17】ハワイアン カフェ・レストラン「コナズ珈琲」の運営元が手掛ける新ブランド「goodNess（グッドネス）」が誕生。東京・渋谷マークシティ4階に1号店となる「goodNess渋谷」を、2026年5月28日（木）にグランドオープンする。
【写真】「goodNess」時間帯別メニュー
「goodNess」は、新たな「コナズ珈琲」の楽しみ方を提案するハワイアンカフェ＆バー レストラン。“ハワイのご馳走”をコンセプトとする、アルコールとともに食事を楽しめるダイニングレストランで、メニューは、これまで「コナズ珈琲」で親しまれてきた料理を「goodNess」ならではのダイニング仕様へとアレンジ。渋谷店は8:00〜23:00まで営業し、カフェやバー需要まで幅広い利用に対応する。
モーニングには、「コナズ珈琲」で人気のパンケーキを薄く生地を伸ばした朝仕立てのパンケーキ、オープンサンド、フルーツたっぷりのアサイーボウル、ランチには肉厚で食べ応えのあるハンバーガーやロコモコ、ディナーにはハワイアンスタイルのステーキやガーリックシュリンプなど、時間帯に応じたラインアップを用意。
ディナーメニューはアルコールとの相性にこだわり抜いてアレンジされており、トロピカルなアルコールメニューも充実している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1-12-1渋谷マークシティ4F
営業時間：8:00〜23:00（フード：L.O22:00、ドリンクL.O:22:30）
定休日：なし※年末年始を除く
席数：60席（26卓／カウンター8席、テーブル46席、個室6席）
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【写真】「goodNess」時間帯別メニュー
◆コナズ珈琲の新ブランド「goodNess」とは
「goodNess」は、新たな「コナズ珈琲」の楽しみ方を提案するハワイアンカフェ＆バー レストラン。“ハワイのご馳走”をコンセプトとする、アルコールとともに食事を楽しめるダイニングレストランで、メニューは、これまで「コナズ珈琲」で親しまれてきた料理を「goodNess」ならではのダイニング仕様へとアレンジ。渋谷店は8:00〜23:00まで営業し、カフェやバー需要まで幅広い利用に対応する。
◆ダイニング仕様のハワイアンメニュー
モーニングには、「コナズ珈琲」で人気のパンケーキを薄く生地を伸ばした朝仕立てのパンケーキ、オープンサンド、フルーツたっぷりのアサイーボウル、ランチには肉厚で食べ応えのあるハンバーガーやロコモコ、ディナーにはハワイアンスタイルのステーキやガーリックシュリンプなど、時間帯に応じたラインアップを用意。
■goodNess 渋谷
所在地：〒150-0043東京都渋谷区道玄坂1-12-1渋谷マークシティ4F
営業時間：8:00〜23:00（フード：L.O22:00、ドリンクL.O:22:30）
定休日：なし※年末年始を除く
席数：60席（26卓／カウンター8席、テーブル46席、個室6席）
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