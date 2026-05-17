【家事ラク】水垢汚れがピカピカ「クエン酸活用法3選」 蛇口のカビ汚れには重曹をプラスし“発泡パワー”で大変身
ずぼらな人向けに簡単な掃除方法を紹介するみーこさん(@mico__kurashi)が、17日までに自身のインスタグラムを更新。簡単にそうじができる「クエン酸の活用法3選」を紹介した。
【写真たくさん】水垢汚れは「クエン酸」でピカピカに！“家事ラク”活用法3選（Before／Afterあり）
「水垢汚れや、消臭に便利なクエン酸！使えてる？3つ紹介するね」と、シンク回りや鏡の水垢、トイレ、蛇口の汚れに効果がある活用法を披露している。
【クエン酸の活用法】
1：水垢汚れ
「軽い水垢汚れは、スプレーしてふきとればピカピカ。しつこい汚れは、クエン酸をスプレーしたあとラップでパックして20分放置してから、ラップを丸めてクルクルこすって水で流せばピカピカになるよ」
2：トイレの床や壁
「水100ミリリットル×クエン酸２つまみ×ウタマロプッシュを、ドライシートにスプレーしてトイレの床や壁をふけば、掃除と消臭が一気にできるよ！水栓の水垢にこれを使うのもあり」
3：蛇口の汚れ
「お湯×クエン酸大さじ1で蛇口15分つけ置き→これで水アカは撃退できる！さらに、水垢が落ちたところで、重曹を大さじ2入れる→発泡パワーでカビ汚れまでしっかり落ちる！ブラシでこすって水で流すとキレイになる」
【写真たくさん】水垢汚れは「クエン酸」でピカピカに！“家事ラク”活用法3選（Before／Afterあり）
「水垢汚れや、消臭に便利なクエン酸！使えてる？3つ紹介するね」と、シンク回りや鏡の水垢、トイレ、蛇口の汚れに効果がある活用法を披露している。
【クエン酸の活用法】
1：水垢汚れ
「軽い水垢汚れは、スプレーしてふきとればピカピカ。しつこい汚れは、クエン酸をスプレーしたあとラップでパックして20分放置してから、ラップを丸めてクルクルこすって水で流せばピカピカになるよ」
「水100ミリリットル×クエン酸２つまみ×ウタマロプッシュを、ドライシートにスプレーしてトイレの床や壁をふけば、掃除と消臭が一気にできるよ！水栓の水垢にこれを使うのもあり」
3：蛇口の汚れ
「お湯×クエン酸大さじ1で蛇口15分つけ置き→これで水アカは撃退できる！さらに、水垢が落ちたところで、重曹を大さじ2入れる→発泡パワーでカビ汚れまでしっかり落ちる！ブラシでこすって水で流すとキレイになる」