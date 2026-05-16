こういうの求めてたッ！【シャトレーゼ】食べやすいのが嬉しい「個包装スイーツ」

「ちょっと甘いものが食べたい！」そんな気分の時は、個包装のお菓子があると嬉しいもの。【シャトレーゼ】なら、手軽に食べやすい個包装スイーツが多数見つかるはず。手頃な価格で1個から買えて、素材や製法にこだわったお菓子は、自宅でのおやつにも手土産にもぴったり。今回は、シャトレーゼの「個包装スイーツ」をピックアップしました。

店舗で品薄が続くご褒美スイーツ

ココア生地のパンケーキで、チョコレートクリームとチョコレートソースをサンドした「ショコラパンケーキ」\108（税込）。公式サイトが「ご好評につき店舗での品薄状態が続いており、お客様に大変ご迷惑をおかけしております」とお詫び文を載せるほど、人気となっている様子。インスタグラマーの@mame48goさんも、「ひそかにリピートしていたお気に入りスイーツ」とコメントしています。芳醇な香りのクーベルチュールチョコレートが使われているご褒美スイーツは、見つけたら迷わずゲットするべきかも。

苺とチョコレートのバランスがgood！

ショコラロールケーキに苺を巻き込んだ「大きな苺のふんわりロールショコラ」 \226（税込）は、季節限定の個包装スイーツです。見た目でも楽しみたい時に、うってつけかも。苺の甘酸っぱさが味のポイントになっているようで、インスタグラマーの@mame48goさんは「チョコの甘さをほどよく引き締めてくれるので、最後まで軽やかに食べられるバランス」と、コメントしています。

発酵バターが香るパイ菓子はいかが？

さつまいも餡やかぼちゃ餡を、パイ生地で包み込んだ「発酵バターの窯焼きパイ」各\129（税込）。ちょっとした空き時間に、片手でつまんでサッと食べやすそうな形状も魅力的。こんがりとした焼き色が食欲をそそり、シンプルなだけに飽きずに何個でも食べてしまいそう。さつまいもとかぼちゃの他に、あずきがあり、食べ比べてお気に入りを探してみて。コーヒーにも紅茶にも、緑茶にも合いそうです。

お手頃価格のダブルシューに注目

\108（税込）という、シャトレーゼならではの手頃な価格で手に入る、「ダブルシュークリーム 北海道純生クリーム」。北海道産の純生クリームとバニラの風味をきかせたカスタードクリームをたっぷり使っており、ひと口頬張るだけで幸せ気分に浸れそう。@mame48goさんは「軽すぎないしっかりミルク感」「でも甘すぎず、最後まで飽きずに食べられる」と、コメントを添えて紹介しています。

手軽に食べられて満足感も叶えてくれる、シャトレーゼの個包装スイーツ。気になる人は、ぜひシャトレーゼに足を運んでみてください。

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※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S