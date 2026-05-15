長瀬智也、愛車を公開し反響！

男性アイドルグループTOKIOの元メンバーで、現在はミュージシャンとして活動する長瀬智也さんが、自身のSNSで愛車のポルシェ「911」930型を披露しました。往年の名車を独自にカスタマイズした姿が公開され、ユーザーから反響が寄せられています。

投稿は2026年3月12日から16日にかけて行われ、「うん、こんなんでいいだろ」というコメントとともに複数の車両写真がアップされました。

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公開された930型は、ポルシェを代表するスポーツカー「911」の2代目にあたるモデルで、1974年から1989年まで生産されていました。

実用性と高い走行性能を兼ね備えた一台として、現在も根強い人気を誇ります。

外観はビッグバンパーと丸型ヘッドライトが組み合わされた、当時のポルシェらしいクラシックなシルエットが特徴。全長は約4メートル、乗車定員は4名と、扱いやすいサイズ感も魅力です。

搭載される自然吸気3リッターエンジンは最高出力180ps、最大トルク27.0kgmを発生します。

長瀬さんの所有する個体は1979年式の「911 SC」で、横浜市港北区の「Valley Auto」がカスタマイズを担当。

塗装の剥がれをあえて残した外観や独自のホイールなど、独特の世界観を持つ仕上がりとなっています。ホワイトを基調に、ボンネットをブラックとした2トーンカラーも印象的です。

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今回の投稿に対し、ネット上では「さすが似合ってる！」「雰囲気があってカッコいい」といった称賛の声が多く上がっています。

また、使い込まれた風合いを活かしたカスタマイズについても「渋くていいなあ」と肯定的な意見が目立っています。