「サービスは現在、約50の医療機関に導入されている。2024年の売り上げの概算は、およそ8億円ある」

5月13日、投資会社から16億円以上をだまし取ったとして、元アナウンサーで医療コンサルタント会社「MTU」の前社長・原拓也容疑者が警視庁に逮捕されたと報じられた。冒頭の言葉は、原容疑者が用いた「嘘」である。

「原容疑者は、慶應義塾大学出身の38歳。約1年半前、当時、MTUの社長だった原容疑者は、嘘の売り上げで投資会社を信じ込ませ、およそ16億3000万円をだまし取った疑いが持たれています。

原容疑者は、2011年に愛媛県の『RNB南海放送』に入社し、アナウンサーとして勤務していました。翌年にはジョンソン・エンド・ジョンソンに転職しています」（スポーツ紙記者）

その後、MTUの代表取締役社長となった原容疑者は、2024年9月に『日経スペシャル カンブリア宮殿』（テレビ東京系）内の企画CM『アイデアの扉』に出演。「健康寿命の最大化」という企業理念や、各サービスに込めた思いなどを語っており、だました投資会社に対しては、こうした出演実績についてもアピールしていたという。しかし、実際に同社のサービスを導入した医療機関はなく、売り上げはゼロだったという。

「さらに、原容疑者は『カンブリア宮殿』や『日経スペシャル ガイアの夜明け』に出演できると相手に持ちかけ、高額な金銭を要求したこともあったようで、2024年12月、営業をかけた東京美容外科統括院長の麻生泰（とおる）氏からXで暴露されています。麻生氏は当時、出演費1億円で営業が来たことを明かしつつ《テレビ出演の営業が来たけど高過ぎん? 世の中は金なんはわかるけど、金払ってまで出たくないわ》と投稿しました。

さらに麻生氏は、9000万円という金額と、原容疑者の写真が入った『弊社代表の原が出演時』と記された資料の一部を貼りつけ、《こういうのはどうも許せないたちで、テレビ業界に敵を作ってしまうんですね〜 うまく生きれない自分が嫌だけど、長い物に巻かれたくない。削除依頼が業者から来たので、思案中ですが、やっぱり晒します》とつづりました」（同前）

原容疑者の逮捕を受けて、Xでは《前にも麻生先生がカンブリア宮殿出れます詐欺を告発してたなー》といった声が上がっており、なかには

《テレビ東京は原拓也容疑者を何人でどう取材してカンブリア宮殿で取り上げる気になったんだ?》

《当人はどういうツテでカンブリア宮殿に出たんでしょうねえ?》

など、テレビ東京の原容疑者の起用に疑問を抱く指摘も見られる。『カンブリア宮殿』も『ガイアの夜明け』も、テレ東の“看板”ともいうべき経済番組だが、両番組のウェブサイトを見ると、《出演できると持ちかけて、多額の金銭を要求する業者があるとの情報が寄せられました》という注意喚起とともに、情報提供が呼びかけられている。原容疑者の場合、局側の企画ではなく、CMに出演料を払って出たものと見られる。

「1年とはいえ、元アナウンサーというだけあって、プレゼン能力は高かったのでしょう。報道によると、警視庁は原容疑者がだまし取った金のうち、およそ6億円を借金返済にあてたとみて、調べを進めています」（前出・スポーツ紙記者）

慶應義塾大からアナウンサーと、誰もがうらやむような人生を歩んでいたはずの原容疑者。いったい、どこで人生の歯車がおかしくなってしまったのか。