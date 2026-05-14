ファミマ、3度目のチョコミントフェア開催 アイス・菓子・飲料など全8種“爽快感MAX”なラインナップ
【モデルプレス＝2026/05/14】ファミリーマートでは、チョコミントを使用した爽快感たっぷりのアイス、菓子、チルド飲料などの商品を、2026年5月19日（火）から順次、全国のファミリーマート約16,400店にて販売する。
【写真】チョコミント・コレクション2026ラインナップ
2024年に初開催され、好評につき今年で3回目となる“チョコミントフェア”。今年も、アイス、菓子、スイーツ、チルド飲料といった様々なカテゴリーから、選び抜かれたチョコミント商品を展開する。
過去発売時に初週売上No．1を叩き出した「ワッフルコーンチョコミント」は、初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なく爽やかな香りの実力派。定番商品として好評のアイス「ぎっしり満足！チョコミント」に加え、サクサク食感の薄焼きクレープと爽快感のあるミントチョコレートの両方が楽しめる「アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント」、「チョコミントドリンク」なども登場する。
5月26日からは、さらにラインナップが追加。ミントパウダーとキューブチョコを焼き上げた「チョコミントタルト」や、ふんわり食感の「チョコミントパウンドケーキ」、チョコ生地にミントクリームをサンドした「チョコミントスティックケーキ」といった、ティータイムに最適なスイーツが並ぶ。チョコミント好きなら網羅したくなる至福のコレクションだ。（modelpress編集部）
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【写真】チョコミント・コレクション2026ラインナップ
◆ファミマで3年目の「チョコミント・コレクション」開催
2024年に初開催され、好評につき今年で3回目となる“チョコミントフェア”。今年も、アイス、菓子、スイーツ、チルド飲料といった様々なカテゴリーから、選び抜かれたチョコミント商品を展開する。
◆好評のワッフルコーンやタルトなどバリエーションも多彩
過去発売時に初週売上No．1を叩き出した「ワッフルコーンチョコミント」は、初摘みペパーミントを使用した、雑味が少なく爽やかな香りの実力派。定番商品として好評のアイス「ぎっしり満足！チョコミント」に加え、サクサク食感の薄焼きクレープと爽快感のあるミントチョコレートの両方が楽しめる「アルファベットチョコレート サクッとクレープチョコミント」、「チョコミントドリンク」なども登場する。
◆焼き菓子も網羅
5月26日からは、さらにラインナップが追加。ミントパウダーとキューブチョコを焼き上げた「チョコミントタルト」や、ふんわり食感の「チョコミントパウンドケーキ」、チョコ生地にミントクリームをサンドした「チョコミントスティックケーキ」といった、ティータイムに最適なスイーツが並ぶ。チョコミント好きなら網羅したくなる至福のコレクションだ。（modelpress編集部）
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