Sonsiが、1stアルバム『ニセモノ』を6月10日にリリースすることを発表した。

アルバムにはKoshyはもちろんのこと、WatsonとSTUTSが参加。「OYJ」「もったいないじゃん」といった既発曲に加えて、KoshyとSTUTSの共作楽曲「思い通り」、Watson参加の「Koshy Freestyle feat. Watson」「OYJ Remix feat. Watson」、サンクラ時代からの人気楽曲「BBA in the House」に加え、タイトル曲「ニセモノ」、そして2026年メロ系楽曲ナンバー1の呼び声も高いという「KANOYA」の全8曲が収録される。

さらに、7月8日には東京・Spotify O-EASTでの初の単独公演＜ホンモノ＞の開催も決定した。最速先行のエントリーも本日から開始されている。

◾️1stアルバム『ニセモノ』

2026年6月10日（水）リリース

配信：https://sonsi.lnk.to/nisemono ▼収録内容

01.BBA in da House

02.Koshy Freestyle（feat. Watson）

03.ニセモノ

04.OYJ

05.思い通り

06.もったいないじゃん

07.KANOYA

08.OYJ（Remix）（feat. Watson） ▼「もったいないじゃん」

配信：https://sonsi.lnk.to/mottainaijan

◾️＜Sonsi単独公演 『ホンモノ』＞ 日程：2026年7月8日（水）

会場：Spotify O-EAST

時間：開場18時 / 開演19時

出演：Sonsi

先行URL：https://eplus.jp/sonsi/