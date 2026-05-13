Sonsi、1stアルバム『ニセモノ』リリース＆初の単独公演＜ホンモノ＞開催決定
Sonsiが、1stアルバム『ニセモノ』を6月10日にリリースすることを発表した。
アルバムにはKoshyはもちろんのこと、WatsonとSTUTSが参加。「OYJ」「もったいないじゃん」といった既発曲に加えて、KoshyとSTUTSの共作楽曲「思い通り」、Watson参加の「Koshy Freestyle feat. Watson」「OYJ Remix feat. Watson」、サンクラ時代からの人気楽曲「BBA in the House」に加え、タイトル曲「ニセモノ」、そして2026年メロ系楽曲ナンバー1の呼び声も高いという「KANOYA」の全8曲が収録される。
さらに、7月8日には東京・Spotify O-EASTでの初の単独公演＜ホンモノ＞の開催も決定した。最速先行のエントリーも本日から開始されている。
◾️1stアルバム『ニセモノ』
2026年6月10日（水）リリース
配信：https://sonsi.lnk.to/nisemono
▼収録内容
01.BBA in da House
02.Koshy Freestyle（feat. Watson）
03.ニセモノ
04.OYJ
05.思い通り
06.もったいないじゃん
07.KANOYA
08.OYJ（Remix）（feat. Watson）
▼「もったいないじゃん」
配信：https://sonsi.lnk.to/mottainaijan
◾️＜Sonsi単独公演 『ホンモノ』＞
日程：2026年7月8日（水）
会場：Spotify O-EAST
時間：開場18時 / 開演19時
出演：Sonsi
先行URL：https://eplus.jp/sonsi/
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