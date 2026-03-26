配達中の「タバコ買ってきて」に要注意！「自分を守る意味でも受けない方がいい」規約違反のリスクと正しい対処法
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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「初めて「タバコ買ってきて」と要求キタけど...注文者の要望をスルーして配達した結果！《Uber Eats・ロケットナウ配達員》」を公開した。動画では、ゴールデンウィーク明けのフードデリバリー閑散期における稼働の実態や、配達中に遭遇した予期せぬリクエストへのリアルな対応が紹介されている。
せーけんさんは、Uber Eatsと「Rocket now（ロケットナウ）」の2つのアプリを併用し、平日昼間から配達を開始。Uber Eatsは注文が鳴りやまないものの単価が安く、一方でロケットナウは注文頻度は低いが高単価な案件が多いという特徴を解説した。状況に合わせて使い分け、「ウーバーとロケットの二刀流であれば、そこそこ平日閑散期も無音時間はなくして繋げられる」と、効率的に稼ぐコツを語っている。
順調に配達を重ねていた夕方、ロケットナウでの配達中に、注文者からのリクエスト欄に「チップ1000円、タバコ買ってきて欲しいです」というメッセージを発見する。「噂で聞いてたタバコ買ってきてください案件、初めて当たりましたね」と驚きつつも、規約違反や金銭トラブルのリスクを考慮し、要求には応じずに食事のみを配達した。直接商品を渡す際、注文者が千円札を握りしめて待っていたため、「めちゃくちゃ気まずかった」と率直な感想をこぼす場面も収められている。
その後、配達時のタバコの代理購入について調べた結果を視聴者に共有。ガイドラインで私的な用事が禁止されている点や、アカウント停止のリスク、タバコ事業法に抵触する恐れがあることを説明し、「自分を守る意味でも、受けないほうがいい」と注意喚起を行った。最終的に、3時間40分の稼働で時給2,000円を超える売上を達成し、閑散期でも工夫次第で稼げることを証明した。
配達員として働く上でのリアルなトラブル対応や、複数のアプリを駆使した効率的な働き方は、これからフードデリバリーを始める人や、閑散期の稼ぎ方に悩む配達員にとって、大いに参考になりそうだ。
せーけんさんは、Uber Eatsと「Rocket now（ロケットナウ）」の2つのアプリを併用し、平日昼間から配達を開始。Uber Eatsは注文が鳴りやまないものの単価が安く、一方でロケットナウは注文頻度は低いが高単価な案件が多いという特徴を解説した。状況に合わせて使い分け、「ウーバーとロケットの二刀流であれば、そこそこ平日閑散期も無音時間はなくして繋げられる」と、効率的に稼ぐコツを語っている。
順調に配達を重ねていた夕方、ロケットナウでの配達中に、注文者からのリクエスト欄に「チップ1000円、タバコ買ってきて欲しいです」というメッセージを発見する。「噂で聞いてたタバコ買ってきてください案件、初めて当たりましたね」と驚きつつも、規約違反や金銭トラブルのリスクを考慮し、要求には応じずに食事のみを配達した。直接商品を渡す際、注文者が千円札を握りしめて待っていたため、「めちゃくちゃ気まずかった」と率直な感想をこぼす場面も収められている。
その後、配達時のタバコの代理購入について調べた結果を視聴者に共有。ガイドラインで私的な用事が禁止されている点や、アカウント停止のリスク、タバコ事業法に抵触する恐れがあることを説明し、「自分を守る意味でも、受けないほうがいい」と注意喚起を行った。最終的に、3時間40分の稼働で時給2,000円を超える売上を達成し、閑散期でも工夫次第で稼げることを証明した。
配達員として働く上でのリアルなトラブル対応や、複数のアプリを駆使した効率的な働き方は、これからフードデリバリーを始める人や、閑散期の稼ぎ方に悩む配達員にとって、大いに参考になりそうだ。
YouTubeの動画内容
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