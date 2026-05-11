売上298％増、シルバー世代も参加の手書きPOP！ 道の駅しもにた「こんにゃく・ラボ・しもにた 試食イベント」

記事ポイント 2026年5月29日「こんにゃくの日」に群馬県・道の駅しもにたで試食イベントを開催刺身こんにゃく・味付けこんにゃく・スイーツこんにゃくの3種を無料試食できますアンケート回答で先着50名にソフトクリーム無料券、SNS投稿で3,000円分商品券が当たる抽選にも参加できます 2026年5月29日「こんにゃくの日」に群馬県・道の駅しもにたで試食イベントを開催刺身こんにゃく・味付けこんにゃく・スイーツこんにゃくの3種を無料試食できますアンケート回答で先着50名にソフトクリーム無料券、SNS投稿で3,000円分商品券が当たる抽選にも参加できます

群馬県甘楽郡下仁田町に位置する「道の駅しもにた」が、2026年5月29日（金）の「こんにゃくの日」に合わせ、こんにゃくを食べて・知って・楽しむ試食イベントを開催します。

手書きPOPを武器に地域活性化を進めてきた同施設が、特産品のこんにゃくを全面に押し出した一日限りの体験型イベントです。

道の駅しもにた「こんにゃく・ラボ・しもにた 試食イベント」





開催日時：2026年5月29日（金）10時30分〜14時00分会場：道の駅しもにた（群馬県甘楽郡下仁田町馬山3766-11）試食メニュー：刺身こんにゃく／味付けこんにゃく／スイーツこんにゃく参加特典 Д▲鵐院璽伐鹽でソフトクリーム無料券（先着50名）参加特典◆Д魯奪轡絅織杏佞SNS投稿で3,000円分商品券（抽選）

「こんにゃく・ラボ・しもにた 試食イベント」は、下仁田ネギと並ぶ地域の特産品・こんにゃくをテーマに企画された体験型イベントです。

刺身こんにゃく・味付けこんにゃく・スイーツこんにゃくの3種を試食できるほか、会場には従業員が手がけた色とりどりの手書きPOPが店内を埋め尽くし、視覚的にも楽しめる売り場が広がります。

来場したお子様を対象に「こんにゃくのイラストコンテスト」も同時開催され、描いた作品は「道の駅のコトPOP」として6月中に展示される予定です。

子どもから大人まで世代を超えて下仁田の食文化に触れられる内容になっています。

手書きPOPが生んだ売上と地域のつながり





道の駅しもにたでは、POP展示の仕掛け人・伊坂光恵氏の指導のもと、シルバー人材を含む全従業員が手書きPOPの作成に取り組んでいます。

伊坂氏は関西を中心に20年以上・累計10,000枚以上の手書き販促POP制作・指導を手がけてきた販促のスペシャリストで、同施設で「モノからコトへ」の価値の伝え方を推進しています。

従業員が手作りした「プリン」や「手作りこんにゃく」は手書きPOPの効果で売上298％増の大ヒット商品に成長し、2025年には月間売上が前年比で最高記録を更新します。

また、下仁田町長・岩崎正春氏のアイディアで地元・菊水堂の名物「できたてポテトチップ」をレジ前に展示するなど、自治体と連携した売り場づくりも進んでいます。





物産館の棚には下仁田ねぎ味噌・ねぎ炒め味噌といった地域特産品が並び、手書きPOPが価格と産地をわかりやすく伝えています。

下仁田町が施行した「こんにゃく食べよう健康促進条例」の後押しもあり、こんにゃく商品の売上は大幅にアップしています。

イベントの詳細と参加特典

試食は刺身こんにゃく・味付けこんにゃく・スイーツこんにゃくの3種で、下仁田産こんにゃくのさまざまな食べ方を一度に体験できます。

アンケートに回答したお客様には先着50名にソフトクリーム無料券をプレゼント。

さらにハッシュタグを付けてSNSに投稿すると、道の駅しもにたで使える3,000円分の商品券が抽選で当たります。

お子様向けの「こんにゃくのイラストコンテスト」では、描いた作品が実際に店内POPとして6月中に展示されます。

自分の絵が道の駅に飾られるという体験は、子どもにとって忘れられない思い出になるはずです。

イベントの最新情報は公式インスタグラム（アカウント：shimonita_mitinoeki）で随時案内されます。

下仁田産こんにゃくの試食3種と参加特典が揃う「こんにゃく・ラボ・しもにた 試食イベント」は、2026年5月29日（金）10時30分から14時00分まで、道の駅しもにたで開催されます。

売上298％増を記録した手作りこんにゃくをはじめ、従業員の想いが込められた手書きPOPとともに、下仁田の特産品の魅力を直接確かめられる機会です。

道の駅しもにた「こんにゃく・ラボ・しもにた 試食イベント」の紹介でした。

よくある質問

Q. イラストコンテストに参加できる年齢の制限はありますか。

A. ソースにはお子様（来場した子ども）を対象と記載されており、具体的な年齢制限は公式インスタグラム（shimonita_mitinoeki）に掲載されます。

Q. SNS投稿の抽選特典に必要なハッシュタグは何ですか。

A. 具体的なハッシュタグは公式インスタグラム（shimonita_mitinoeki）で案内されます。

Q. ソフトクリーム無料券の先着50名は、アンケートへの回答が条件ですか。

A. イベント当日にアンケートへ回答したお客様が対象で、先着50名に限り配布されます。

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