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マレーシア・ジョホールバルで「月20万円の高級レジデンス生活」は本当に成立するのか。円安や物価高が続くなか、日本を飛び出して海外で一定期間暮らす「プチ移住」に関心を持つ人は少なくありません。今回、旅行YouTuberのおのだ氏が家族で滞在したのは、シンガポールの対岸に位置するマレーシア南部の都市、ジョホールバル。Airbnbを活用して高級レジデンスに滞在し、観光ではなく、実際に暮らす目線で見えてきたのは、日本ではなかなか手に入らない広さと快適さ、そして海外生活ならではのリアルでした。滞在先となったのは、Airbnbで予約した高級レジデンス型の物件。ホテルのように短期滞在するだけの部屋ではなく、キッチンや洗濯機、広いリビング、複数の寝室などが備わり、家族で暮らすことを前提にした造りになっています。部屋に入った瞬間に感じるのは、日本の都市部のマンションとはまったく違う開放感です。リビングには十分なスペースがあり、子どもがいても窮屈さを感じにくい。長期滞在で重要になる洗濯や自炊も部屋の中で完結できるため、ホテル暮らしにありがちな不便さはかなり抑えられています。さらに印象的なのが、レジデンス内の共用施設です。大きなプールやジム、ラウンジのようなスペースが整っており、日常生活の延長にリゾートの要素が入ってきます。朝起きて部屋で食事をし、時間があればプールで泳ぎ、買い物は近くのショッピングモールへ。観光地を次々に巡る旅行とは違い、「海外で普通に暮らしてみる」ことそのものがコンテンツになります。おのだ氏も、単なるホテル滞在ではなく、生活の拠点として使える点に大きな魅力を感じている様子でした。気になるのは、やはり費用です。今回のテーマは「月20万円で高級レジデンス生活」。もちろん、Airbnbの宿泊料金は物件のグレードや滞在時期、予約タイミング、家族構成によって変動します。食費や移動費も、外食中心にするか、自炊を取り入れるかで大きく変わります。それでも、日本の大都市で同じ広さ・同じ設備の住まいを確保することを考えると、ジョホールバルのコストパフォーマンスはかなり高いといえます。特にプールやジム付きのレジデンスで、ショッピングモールも近く、生活インフラが整った環境を月20万円台で狙えるというのは、日本ではなかなか考えにくい選択肢です。食生活の面でも、ジョホールバルは長期滞在しやすい都市です。ローカルの食堂では、マレー料理、中華料理、インド料理など、多民族国家ならではの多彩な食事が楽しめます。価格も比較的手頃で、外食中心でも選び方次第では出費を抑えられます。一方で、日本食や輸入品、カフェ利用などは決して何でも安いわけではありません。日本と同じ感覚で暮らそうとすると、思ったより費用がかかる場面もあります。つまり、現地の食文化をうまく取り入れながら、日本的な快適さも必要な部分だけ選ぶ。そのバランスが、ジョホールバル生活を楽しむポイントになりそうです。移動面では、配車アプリの存在が大きな支えになります。ジョホールバルは車社会の色が強く、真夏のような暑さの中で徒歩だけで生活するのは現実的ではありません。しかし、配車アプリを使えば、買い物や食事、子どもの送り迎えなども比較的スムーズ。特に家族連れの場合、暑い中を長時間歩かなくて済むことは大きなメリットです。日本のように電車だけでどこへでも行けるわけではありませんが、配車サービスを前提にすれば、短期から中期の滞在でも大きな不便は感じにくいでしょう。