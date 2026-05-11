開催：2026.5.11

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 2 - 1 [アスレチックス]

MLBの試合が11日に行われ、オリオールパークでオリオールズとアスレチックスが対戦した。

オリオールズの先発投手はキーガン・アキン、対するアスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノで試合は開始した。

2回表、6番 カルロス・コルテス 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでアスレチックス得点 BAL 0-1 ATH

3回裏、1番 ガナー・ヘンダーソン 2球目を打ってファーストへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 1-1 ATH

6回裏、7番 ディラン・ビーバーズ 9球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 2-1 ATH

試合は2対1でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのクリス・バジットで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はアスレチックスのルイス・セベリーノで、ここまで2勝4敗0S。オリオールズのＲｉ・ガルシアにセーブがつき、3勝0敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-11 05:24:12 更新