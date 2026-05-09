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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「ライバーにインタビュー」と題した動画を公開した。動画には22歳のTikTokライバー・レオさんが登場し、最高月収200万円という驚きの収入事情から、一撃9万円の投げ銭に対する意外な対応、そして将来の夢まで赤裸々な本音を明かした。



街角でのインタビューに応じたレオさんは、フォロワー約6000人を抱えるTikTokライバー。視聴者から贈られるギフトを競い合う「TikTokバトル」を中心に配信を行っているという。これまでに受け取った一番高い投げ銭は「9万円」だと明かし、投げ銭をしてくれたファンへの見返りについて問われると、「感謝の言葉のみ。心を込めて」と即答。驚きの対応を包み隠さず語った。



自身の収入については、最高月収「200万」で年収に換算すると「1500万」にのぼると告白。若くして大金を稼ぐレオさんだが、将来の夢は「お金を貯めて経営者になりたい」と語る。「動物大好きなんで」と保護施設を作りたいという優しい素顔を覗かせた。



一方で、趣味はギャンブルの競馬だと言い、月に20～30万円を費やしていることを暴露。「ファンの方は知らないです」と苦笑いしつつ、「動物なんで（好き）」と独特な理由で競馬への愛を語った。



また、身につけている一番高いアイテムは50万円のVan Cleef & Arpelsのネックレスで、80万円相当のエルメスのカバンは先輩から譲ってもらったと明かす場面も。現在の貯金額は「3桁万円」だとしつつ、将来欲しい車にはベンツのSクラスを挙げた。



若くしてTikTokドリームを掴みつつも、動物への愛情や飾らない等身大の素顔を見せたレオさん。華やかなライバーの世界の裏側と、彼自身の親しみやすいキャラクターが垣間見えるインタビューとなっている。