Why Japan? 私が日本でプレーする理由

アントワーヌ・ブリザール／大阪ブルテオン

インタビュー後編（全３回）

サッカーのJリーグやプロ野球だけでなく、バレーボールのSVリーグにも、さまざまな国からやってきた外国籍選手が在籍している。彼らはなぜ、日本を選んだのか。そしてこの国で暮らしてみて、コートの内外でどんなことを感じているのか。シリーズふたり目のバレーボール選手は、直近の五輪を２連覇したフランス代表のセッターで、今季から大阪ブルテオンに加わった正真正銘のワールドクラス、アントワーヌ・ブリザールだ。



穏やかな表情でポーズをとるアントワーヌ・ブリザール photo by Shogo Murakami





【ブルテオンで一番女性に人気があるのは？】

SVリーグのレベルはイタリアなどヨーロッパのトップリーグにも決して劣らない──世界を２度も制したアントワーヌ・ブリザールは、率直にそう思っている。そして彼自身、日本での異なるタイプのバレーボールを楽しんでいると言う。

「タイプは違っても、同じスポーツであることに変わりはない。それに冒頭に言ったように、僕自身、変化を求めていたからね。またSVリーグのセッターのなかで、自分は大きくてフィジカルが強い方だと思うので、"違い"を作ることができると思う。加えて、最高のチームメイトにも囲まれているので」

では大阪ブルテオンの仲間たちを、ブリザールに紹介してもらおう。

──チームで一番楽しい人は？

「ナカムラ（中村駿介）か、ヤマモト（山本智大）だね。ふたりともクレイジーで、自分には理解できないけど、きっといつも面白いことを言っていて、みんなを笑わせているんだ。言葉が通じなくても、僕も笑ってしまうよ。ヤマモトとは一緒にプレーするのも好きだね」

──チームで一番おしゃれな人は？

「うーん、どうかな。チームメイトとはコート以外で会う機会が少ないから、あまり知らないけど、たぶんニシダ（西田有志）だと思う」

──チームで女性ファンに一番人気があるのは？

「僕だよ！（笑）それは冗談だけど、会場に来てくれるファンの多くが女性で、しかも彼女たちは選手にプレゼントを持ってきてくれる。嬉しいよ。ヨーロッパにはないファン文化だね。チームで一番人気があるのは、おそらくケンユウ（仲本賢優）じゃないかな」

【欧州では選手のエゴが肥大しすぎることも】

──チームで一番優しい人は？

「ブライアン・バグナスだね。最高に優しい人で、いつもみんなにポジティブな声をかけているんだ」

最もタフな対戦相手についても訊くと、こんな返答があった。

「サントリーだ。選手としては（ドミトリー・）ムセルスキーとタカハシ（郄橋藍）。前者にはサイズと高さに苦しめられ、後者はより全般的に能力の高いオールラウンダーだと思う」

あらゆる質問に明快に応じるブリザールは、様々なものを早く的確に理解する能力に長けているのだろう。瞬時にコートの状況を正確に把握し、最適なアタックを導き出す超一流のセッターたる所以かもしれない。そんな彼に、日本人選手の最大の特長はどこにあるのかを尋ねてみた。

「高度なテクニックを備えているのは間違いない。でも最高のクオリティーはそれ以外のところにあると思う。僕が毎日、チームメイトを見ていて思うのは、彼らにはネガティブな意味でのエゴがまったくないんだ。

むろん高いレベルでプレーするには、自分を主張するためにエゴがそれなりに必要だけど、日本人選手たちのそれは悪い方向に向いていない気がする。

ヨーロッパでは時に、選手のエゴが肥大しすぎて、個人がチームより重視されてしまうことがあるんだ。僕自身、そんなシーンを見てきたからよくわかる。例えば、チームのエースや重鎮には、話し方や接し方を気にしなければならない時もあった。そうしないと、後で自分が苦しむことになるから。コートの内外でね。

でもここには、そんなものはない。ニシダを見れば、よくわかるよね。彼はこのチームの絶対的なエース兼キャプテンであり、日本のバレーボール界を代表するスーパースターのひとりだ。でもだからといって、自分のことをチームより優先したりしない。調子のよくない時に、彼がベンチに下げられて、その後にチームが勝ったとしても、わがことのように喜ぶんだ。ふてくされたりは、絶対にしないね。

これは日本人選手に共通することだと思う。バレーボールというチームスポーツで、実に大事なことだ」

【"クレイジーな"プレーをクライマックスで見せてくれるか】

ブリザールが太鼓判を押す世界のトップリーグにも引けを取らないSVリーグは今季、クライマックスに突入していく。大阪ブルテオンは昨季、レギュラーシーズンを首位で終えながら、チャンピオンシップの準決勝でジェイテクトSTINGS愛知に敗れ、決勝に辿り着けなかった。

今季はレギュラーシーズンを２位で終え、再び準決勝でジェイテクトと対戦することになった。チームはそこを乗り越え、さらに決勝を制すために、ブリザールを迎えている。

「昨季の結果は、仲間たちにとって辛かったと思う。でも、相手には優れた選手が揃っていたし、勝負には時の運もあるから。ジェイテクトはその後、主力を放出したけど、その補填もしているので、今季のチームも強力だ。実際、レギュラーシーズンには負けてもいる。完璧な準備をして、試合でハードワークしなければ、好結果は残せないだろう」

──あなたは東京五輪決勝で、トリッキーなツーアタックでフランスのマッチポイントを奪いました。あれほどの舞台と場面で、あんなに大胆なプレーができるのは「クレイジーだ」とチームメイトのイアヴァン・エンガペト（東京五輪のMVP）はこぼしたそうです。今季のSVリーグのクライマックスでも、そのようなパフォーマンスは期待できるでしょうか？

「どうだろうね（笑）。その瞬間でベストと思えるプレーを選択しているだけだから。でもそう言われると、（東京五輪決勝では）確かに大胆だったかもしれないね。あの頃は今より若かったから、あまり考えていなかったのかもしれない」

──成長した今は、より慎重にプレーするのですか？

「それもどうかな。繰り返すけど、自分はシンプルにその時々で一番と思えるプレーをしているだけだから。ただあんな風に得点が入ると、チームには勢いが生まれるから、良い兆候になるよね」

今季のチャンピオンシップでも、そんな瞬間が訪れるに違いない。

（了）

アントワーヌ・ブリザール Antoine Brizard

1994年５月22日生まれ、フランス・サン＝ジャン＝ド＝リュズ出身。2021年にフランス代表の正セッターとして、東京五輪を制してフランス男子初の金メダルを手にした。以後、2022年と2024年ネーションズリーグ（大会MVPとベストセッター）を連覇し、パリ大会で五輪も連覇し（大会ベストセッター）、フランス黄金時代を築いた一員に。クラブレベルでは、パリ・バレー（フランス）、スペシアズ・ドゥ・トゥルーズ（フランス）、プロジェクト・ワルシャワ（ポーランド）、ピアチェンツァ（イタリア）でタイトルを獲得。2025年６月に大阪ブルテオンに入団し、自身初の日本での生活を始めた。