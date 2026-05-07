「途上国から世界に通用するブランドをつくる」を理念とするマザーハウスは、4月29日に、羽田空港第3ターミナル直結の複合商業施設「羽田エアポートガーデン」に新店舗をオープンした。

第3ターミナル2階到着ロビーから連絡通路でスムーズにアクセスできる同施設は、宿泊や温泉施設を備えた利便性とくつろぎが交差するスポット。この一角に構える「マザーハウス 羽田エアポートガーデン店」は、豊富なセレクションと共に国内外の消費者を迎える。

店内ではレザーバッグや革小物をはじめ、旅の記憶に刻まれる空港限定アイテム、装いに彩りを添えるストールやジュエリーなど多数用意している。また、レザーケアサービスを提供しているので、フライト前のわずかな時間で大切なアイテムのメンテナンスを受け付ける。



「NIPPON Charm（Nishiki−goi）」

「NIPPON Charm（Nishiki−goi）」は、旅の安全を願って。日本の縁起物を象嵌（ぞうがん）と呼ばれる伝統技法で仕立てた、空港限定の「ニッポン チャーム」。羽田エアポートガーデン店のオープンを記念して、海外でも注目を集める「錦鯉」をモチーフに新色が登場した。あざやかな彩りをまとい、水面を優雅に泳ぐ錦鯉は、「泳ぐ宝石」とも呼ばれ、古くから日本で愛される、成長と長寿の象徴となっている。

［新店舗情報］

オープン日：4月29日（水）

店舗名：マザーハウス 羽田エアポートガーデン店

所在地：東京都太田区羽田空港二丁目7番1号 2階207区画

営業時間：10:00〜20:00

マザーハウス＝https://www.motherhouse.co.jp