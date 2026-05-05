“みきおだ”みっき〜＆おだけい「再婚しました」活動再開を発表 2022年無期限休止から約4年
【モデルプレス＝2026/05/05】人気インフルエンサー“みっき〜”ことアーティスト・ 正宗幹也と、同じくアーティストの䋝田圭亮（おだけいすけ／ODAKEI、以下おだけい）が運営するYouTubeチャンネルが、5月5日に更新された。YouTube活動を再開することを発表した。
【写真】2022年休止の人気YouTubeチャンネル、4年ぶり“再婚”発表
同チャンネルは「みきおだ〜再婚〜」と題した動画を公開。無期限活動休止を発表した「2022／07／23」から現在の日付「2026／05／05」へと切り替わり、それぞれが起床し身支度や美容院でヘアセットをする様子が映し出された。その後、みっき〜がおだけいに「よう相棒、修行は終わったか」と電話越しに問いかけると、「もちろん、いつでも行けるぜ」とおだけい。続いて2人は合流し、肩を組んだり、お姫様抱っこをしたりする姿を見せた。
みっき〜は自身のInstagramで「みきおだ再婚しました。本当に、本当に、なんて遠い廻り道。最初に必要なものは全て持っていたと気づくことにこれまで時間がかかるなんて本当に人生は面白いです」と思いを記し、「こらからも末永くよろしくお願い申しAge〜」（※本人コメントママ）とファンへ呼びかけ。おだけいも「健やかなる時も、病める時も、喜びの時も、悲しみの時も、富める時も、貧しい時も、これを愛し、敬い、慰め合い、共に助け合い、その命ある限り真心を尽くすことを誓いますか？」とつづり、みっき〜との2ショットを公開している。
なお、動画のコメント欄では「過去動画少しずつ再復興キャンペーンを同時に開始することをここに宣言します」とし、過去動画の再公開も発表した。
2人は2019年に「みきおだチャンネル」をスタート。2022年7月にコンビの無期限活動休止、2023年12月18日にYouTube引退を発表していた。（modelpress編集部）
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【写真】2022年休止の人気YouTubeチャンネル、4年ぶり“再婚”発表
◆“みきおだ”みっき〜＆おだけい、復活を発表
同チャンネルは「みきおだ〜再婚〜」と題した動画を公開。無期限活動休止を発表した「2022／07／23」から現在の日付「2026／05／05」へと切り替わり、それぞれが起床し身支度や美容院でヘアセットをする様子が映し出された。その後、みっき〜がおだけいに「よう相棒、修行は終わったか」と電話越しに問いかけると、「もちろん、いつでも行けるぜ」とおだけい。続いて2人は合流し、肩を組んだり、お姫様抱っこをしたりする姿を見せた。
なお、動画のコメント欄では「過去動画少しずつ再復興キャンペーンを同時に開始することをここに宣言します」とし、過去動画の再公開も発表した。
◆みきおだ、2022年に無期限活動休止発表
2人は2019年に「みきおだチャンネル」をスタート。2022年7月にコンビの無期限活動休止、2023年12月18日にYouTube引退を発表していた。（modelpress編集部）
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