【おみやげ】広島駅で迷ったらコレ！絶対外さない＆褒められる「令和の定番お菓子」3選

JR広島駅には、定番から新しい話題のお菓子まで、魅力的なお土産がそろっています。せっかくなら広島らしさを感じられる一品を選びたいところ。

今回は、定番の生もみじから、瀬戸内レモンを使った爽やかな焼き菓子、メープル香る新定番スイーツまで一挙に紹介します。お土産選びに迷ったときに参考になる3選ですよ。

レモンの風味が芳醇でたまらんです...

●にしき堂「広島新銘菓 生もみじ」（8個入1400円）

広島土産の定番・もみじ饅頭の進化系として人気なのが「生もみじ」です。もちもちとしたやわらかな生地は、米粉や餅粉を使った独特の食感。中には、なめらかなあんが入っており、上品な甘さが広がります。

SNSには「お土産の中でダントツ好き！」「もちもち食感がツボ」とコメントが。定番のこしあんや抹茶など種類も豊富で、食べ比べも楽しめるのが魅力。広島駅でも安定した人気を誇る一品です。

●サンエール「メープルもみじフィナンシェ」（8個入1350円）

広島らしいもみじをモチーフにした「メープルもみじフィナンシェ」は、バターのコクとメープルの甘い香りが広がるしっとり食感の焼き菓子です。もみじ型で見た目も華やかなので、お土産としてのインパクトも十分。

SNSには「恐ろしいほど美味しかった...。ヤバイよこれ」「お土産でもらってからハマってお取り寄せしてる」といった声が。定番とはひと味違う広島スイーツを探している人におすすめです。

●島ごころ「瀬戸田レモンケーキ 島ごころ」（5個入1500円）

瀬戸内の特産・レモンを使ったスイーツも外せません。「瀬戸田レモンケーキ」は、しっとりとした生地にレモンの爽やかな風味が広がる焼き菓子。やさしい甘さとほどよい酸味のバランスが絶妙です。

「ほろ苦くて大人な味わい」「温めるとレモンピールの香りがふわって広がっておいしい」とSNSにコメントが。個包装で配りやすく、見た目もかわいらしいため、職場や友人へのお土産にもぴったり。幅広い世代に喜ばれる味わいです。

どれも「広島らしさ」と「配りやすさ」を兼ね備えた優秀なお菓子です。広島駅でお土産選びに迷ったときは、この3つをチェックしてみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部