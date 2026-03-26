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FPSで勝つなら買うべき神アイテム？マウスの「ラピトリ」機能は本当に意味があるのか検証

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【考察】マウスにラピトリは意味ある？｜実際に使って解ったこと」を公開した。



キーボードで普及しているラピッドトリガー（ラピトリ）機能がマウスに搭載される意味について、実際に長期間使用して検証した結果を報告している。



「マーケティング用のスペック誇張ではないか」と投稿者自身も疑問を持っていたという。そこで、ラピトリ搭載マウス「Logicool G PRO X2 SUPERSTRIKE」を購入し、タクティカルFPS『VALORANT』で長期使用して効果を検証した。



検証の結果、明確なメリットとして「弾数調整がしやすい」「単発武器の連射が安定する」の2点を挙げた。入力のリセットポイントを浅くすることで、タップ撃ちやバースト撃ちの使い分けが容易になり、無駄な弾の消費が減ったと語る。



また、少し指の力を緩めるだけで次の入力ができるため、「ゴースト」や「ガーディアン」といった単発武器の連射時でも弾の軌道がブレにくく、「体感的に対面が強くなった実感がある」と評価。苦手だった武器を積極的に持つようになるほどの変化があったという。



連射が早すぎると軌道がブレる武器もあるとしたものの、「デメリットを一切感じなかった点も大きな評価ポイント」と総括。単発武器を多用するプレイヤーにとって、ラピトリ搭載マウスは対面力を底上げする心強い選択肢となりそうだ。