「髪切りたいけど、バッサリは嫌」ならコレ！【40・50代】程よく女っぽい♡「ショートボブ」

首元にじわっと汗が滲むと、選択肢に上がってくるショートへのイメチェン。快適さを求めてバッサリ切りたい一方、フェミニン派にとって気になるのはカジュアルでメンズライクな印象に傾かないかどうか。耳より後ろを大胆に短くしないショートボブなら、その不安を払拭して色っぽさを演出できそうです。40・50代が悩みがちなポイントをカモフラージュしてくれる工夫も、併せてお届けします。

前下がりでふんわりカバー

襟足から顔まわりへ向けて長くなるようにカットした、前下がりのラインを描くショートボブ。もたつきや余白が気になりやすいフェイスラインをカバーして、エアリーな質感を楽しめそう。表面の毛を引き出して束感をつけると、柔らさが増してリラクシーな雰囲気に。サイドは耳にかけて、初夏にふさわしい爽やかを演出してみて。

メリハリをつけて丸みを強調

スッキリさせた毛先を頬や首側へタイトに寄せると、対比によって後頭部の丸みが綺麗に浮かび上がります。元から頭の形が美しいように見えやすく、細くへたりやすい髪でもボリュームアップした印象を与えられそう。サイドと襟足の隙間から肌が覗くことで、アクティブなお出かけシーズンに適したヘルシーなニュアンスも表せます。

厚みと毛流れをうまくミックス

知的で落ち着いた雰囲気を好むなら、丸みの位置を低めに設定するのがオススメです。レイヤーを入れながらも浮かないように厚みはキープして、するんとまとまる状態を目指して。カラーのナチュラルな暗さも相まってクラシックに見えますが、短くカットした顔まわりレイヤーを後ろへ流せば今っぽい軽さもフォローできます。

立体感をつけて華やかに

ハイレイヤーを加えたふわっと持ち上がりやすいアレンジは、根元から膨らむような立体感が印象的。細かく長さを変えたレイヤーが重なり合い、前からはもちろん横顔や後ろ姿も華やかに変えてくれそう。スタイリングした@rico_salonさんが勧めるように「耳にかけてゆるりと色っぽく」アレンジしても素敵です。

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※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@kzs_hair様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定も保有のキャリアを生かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。