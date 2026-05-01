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「まさかの大漁」100均アイテムが最強の罠に？庭の川で生き物を捕獲してみた結果

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「庭の川に竹で作った罠を１週間沈めてみると…」と題した動画を公開した。動画では、最近購入したという中古物件の庭に流れる水路に手作りの罠を仕掛け、どのような生き物が捕獲できるかを検証。身近なアイテムを活用して生態系を探る、創意工夫に満ちた取り組みを披露している。



投稿者は、庭の環境整備の際に伐採した竹を束ね、ロープで結んだだけのシンプルな罠を作成。これを水路に4箇所沈め、1週間後に引き上げる検証を行った。1つ目の罠を水面から慎重に引き上げると、束ねた枝の隙間から小さなテナガエビの子供が姿を現した。その後もスジエビやヌマエビ、タニシなどが次々と見つかり、簡素な罠でも水生生物の隠れ家として機能していることが明らかになった。



2日後、タライを用意して再び罠の回収に挑むと、今度はエビに加えて「モツゴ」という小魚の捕獲に成功する。しかし、魚は引き上げる際の衝撃で罠から落ちやすく、取りこぼしが多いという課題に直面。そこで投稿者は、100円ショップで購入した「型くずれ防止 セーター干しネット」を受け皿として罠の下に敷くという独自のアイデアを導入する。



ネットの中心にタナゴ用の練りエサと撒き餌用のパン粉を仕掛け、水中に沈めること数分。勢いよく引き上げると、先ほどの苦戦が嘘のように多数のモツゴが一網打尽となっていた。さらに、特定外来生物に指定されている「ブルーギル」の幼魚も捕獲され、ネットの中で跳ねる大量の魚に「やばい、面白すぎだろ」と興奮気味に語った。捕獲したブルーギルについては、生きたままの移動を禁ずる外来生物法の規定に触れつつ、自宅で飼育している肉食爬虫類の餌として適切に処理する方針を示している。



伐採した竹と100均の洗濯用品という身近なアイテムの組み合わせが、予想以上の大漁をもたらした今回の検証。本格的な漁具を使わずとも工夫次第で自然と触れ合えることを証明し、水辺の生き物観察の奥深さと楽しさを視聴者に伝える結果となった。